الشريف بوبغلة، أو القدر الفريد لمقاوم شعبي

تيزي وزو - تعتبر حياة المقاوم البطل ضد الغزو الفرنسي بمنطقة القبائل، محمد الأمجد بن عبد المالك المعروف بالشريف بوبغلة، الذي قدم من غرب البلاد، مثالا حيا للوحدة الوطنية في مقاومة الاستعمار الفرنسي.

وعلى عكس قادة المقاومات الشعبية آنذاك ضد الغزو الفرنسي الذين نظموا في معظمهم المقاومة في مناطقهم الأصلية ومع أفراد قبيلتهم، نظم بوبغلة المقاومة -التي أضحى رمزا لها - في المنطقة التي قدم إليها لاجئا، حيث وصل الشريف بوبغلة - قادما من غرب البلاد - إلى جنوب غرب البويرة مرورا بمنطقة سور الغزلان، عام 1849، وهو في الأربعين من عمره، وفق المهتمين بتاريخ هذا المقاوم الفذ.

وحط رحاله في قبيلة أث عباس في الحدود الشمالية لمنطقة البيبان، قبل الانتقال إلى منطقة أث مليكش جنوب جبال جرجرة، التي أضحت فيما بعد قاعدته الخلفية ونقطة انطلاق المقاومة الشعبية.

وارتاد الشريف بوبغلة في بادئ الأمر أسواق المنطقة حيث كان يقصده الناس للعلاج بالأعشاب وغيرها من الطلاسم، ما مكنه من التعرف على أناس المنطقة وأعرافهم وعاداتهم. ليعمد فيما بعد إلى إرسال رسائل للأعراش والقرى المجاورة طالبا منهم المساعدة من اجل تشكيل جيشه. وبالفعل تمكن من إقناع العديد من وجهاء المنطقة موازاة مع إزعاج مصالح آخرين.

وخاض الشريف بوبغلة الكثير من المعارك بالمنطقة، قبل اضطراره لمغادرتها للتخلص من ضغط القوات الفرنسية. وانتقل جراءها إلى الجهة الشمالية من جبال جرجرة، حيث كرس قواه لتجنيد قبائل المنطقة، قبل مواصلة هجماته ضد الاستعمار الفرنسي.

== قدرة خارقة على الإقناع ==

وبحسب الأستاذة الباحثة في التاريخ بجامعة مولود معمري بتيزي وزو مزهورة صالحي "يتمتع الشريف بوبغلة بقدرة وقوة هائلة على الإقناع مكنته من حشد معظم قبائل المنطقة، التي كانت ضحية لضغوطات وانتقامات قوات الاستعمار، تحت لواء المقاومة". كما نوه المؤرخ عمر كيرجا في السياق نفسه ب"قوة خطاب" الشريف بوبغلة الذي كان يدعو إلى "الجهاد ضد المحتل القادم من أوروبا من اجل نشر دينه"، وهو الخطاب الذي "لقي صدى ايجابيا لدى سكان المنطقة الذين لم يرقهم دخول الفرنسيون إلى أراضيهم"، كما قال.

مبرزا أن التقاء هاتين الصفتين في شخصية الشريف بوبغلة، إضافة إلى شهرته الكبيرة في العلاج بالأعشاب والطلاسم التي اكتسبها عبر أسواق المنطقة، قد جعلت منه "خصما قويا تمكن في وقت قصير من فرض هيمنته وتوسيع نفوذه عبر كل منطقة القبائل تقريبا"، وفق ذات المؤرخ.

كما لاحظت السيدة صالحي "توجه بوبغلة على غرار كل قادة المقومات الشعبية آنذاك، بسبب غياب الوسائل، إلى تجنيد السكان والقبائل المحلية كسلاح للمقاومة مع العمل على عدم البقاء في نفس المكان لمدة طويلة".

وهي الإستراتجية التي اعتمدها الأمير عبد القادر- الذي يقال أن بوبغلة كان احد فرسانه -- وفق البعض -- سنوات قليله قبله. حيث أوضح المؤرخ كيرجا بشأن هذه الإستراتجية أنها تعتمد على "مهاجمة العدو بسرعة والضغط عليه من اجل الانسحاب أو العودة إلى الوراء"، كما كان أيضا، يضيف، "خبيرا في استغلال نقاط ضعف العدو الفرنسي من اجل شن هجماته، على غرار ما حصل لدى انخراط القوات الفرنسية في حرب القرم، إذ ضاعف الهجمات على العدو آنذاك، موازاة مع دعوة قبائل المنطقة إلى التمرد والانضمام إلى المقاومة".

واشتهر محمد الأمجد بن عبد المالك بعديد الألقاب ، أشهرها على الإطلاق "بوبغلة"، وفق السيدة مزهورة صالحي، التي ذكرت أيضا من ضمن الألقاب الأخرى التي عرف بها هذا المقاوم الشعبي "أبو سيف" و"مول الساعة"، مبرزة "القدر الفريد والعجيب" لهذا الرجل، الذي "يبقى المؤرخون إلى يومنا هذا مختلفون حول هويته الحقيقية، بل وحتى أصله وسنه وحياته قبل المقاومة"، كما قالت، مفيدة أن البعض كانوا يصفونه بأنه "رجل متحفظ الطباع".

كما أشارت أيضا إلى غياب المعلومات أو قلتها عن صفاته الجسدية، حيث كان يصفه البعض بأنه "رجل زاهد ذو بشرة داكنة ولحية وافرة، لا أكثر".

ومن جهته يرى المؤرخ كيرجا انه "مهما كان أصله، فانه مثال للرجل المقاتل الذي تصدى للعدو، والذي كشف عن شخصية فذة وخصم قوي".

وقاوم الشريف بوبغلة العدو الفرنسي لمدة أربع سنوات، تمكن خلالها من هزيمته لعدة مرات واجبره على تجنيد أحسن ضباطه وقواته.

وتم القبض على بوبغلة بعد إصابته يوم 26 ديسمبر 1854 خلال معركة بواد الصومام. وفي ال28 ديسمبر قطع جيش فرنسا الاستعمارية رأس هذا المحارب الفذ، ليتم عرضها كغنيمة حرب بمدينة برج بوعريريج، قبل نقلها إلى فرنسا، أين احتفظ بها بمتحف التاريخ الطبيعي بباريس، إلى غاية استرجاعها خلال شهر يوليو الفارط مع جماجم 23 مقاوم شعبي آخر تصدوا للاحتلال الفرنسي بالجزائر.