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Algérie Presse Service

Taux de change actuels du Dinar Algérien |25/12/2016

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01/01/2017 09:27

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ALGÉRIE

Les SMA se fixent l'objectif de 100.000 adhérents au niveau national
ALGER - Le Commandant général des Scouts musulmans algériens (SMA), Mohamed Boualleg, a affirmé samedi à Alger que son organisation aspirait à atteindre 100.000 adhérents au niveau national d'ici fin 2017. Dans son intervention…

Hamel offre la médaille d'honneur des SMA au président de la République

Algérie-France: la coopération s’accentue en 2016 dans les secteurs économique et sécuritaire

Algérie-UE : Renforcement de la coopération énergétique et sécuritaire en 2016

L'Algérie salue le cessez-le-feu en Syrie

La modernisation du secteur de la justice a permis un changement qualificatif en matière de…

Le général de Corps d'Armée Gaïd Salah: en suivant la "voie ambitieuse, nos actions ont pu…

Le projet de loi portant Code de Procédure pénale tend à garantir les droits et libertés des…

Plus d'un million de visiteurs aux musées de wilayas et nationaux du Moudjahid

La question de l'Histoire et des moudjahidine est une "ligne rouge"

Enseignement supérieur: tous les diplômes des universités nationales reconnus par la fonction…

Recrutement cadres 2016 300px

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Les dossiers de l'APS

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Conseil des ministres du 28 décembre 2016

Démocratie et lutte contre le terrorisme: l'expérience algérienne capte l'intérêt de plusieurs pays
ALGER - L'expérience algérienne en ce qui concerne "le rôle de la démocratie dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme" a constitué l'un des axes évoqués lors du Conseil des ministres tenu mercredi, a indiqué le communiqué du…

Pénétrante autoroutière vers le port d’Oran: réévaluation du financement du projet adoptée par le Conseil des ministres

Hydrocarbures: des avenants à des contrats Sonatrach-Alnaft

Les infractions à la sûreté de l'Etat commises par des civils jugées par des juridictions civiles de droit commun (loi)

Approbation d'un avant-projet de loi fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques

L'avant-projet de loi portant amendement du Code de procédure pénale adopté par le Conseil des ministres

Communiqué du Conseil des ministres (INTEGRAL)

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TOUTE L'ACTUALITÉ EN VIDÉO
إنتاج الفيلم المتحرك ... إبداع بحاجة إلى اهتمام أكثر
إنتاج الفيلم المتحرك ... إبداع بحاجة إلى اهتمام أكثر

الجزائر (وأج) - نظم عدد من منتجي الأفلام المتحركة بالجزائر أيام الفيلم المتحرك للتعريف بهذا النوع من الإنتاج السينيمائي الذي بإمكانه أن يحقق اكتفاء ذاتيا للجزائر من ...

رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2017
رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2017

الجزائر (وأج) - وقع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على قانون المالية لسنة 2017، كما ترأس مجلس الوزراء الذي درس وصادق على عديد مشاريع القوانين في مجالات مختلف...

المواد الغذائية ...واحد من المنتجات التي نجحت في غزو الأسواق الخارجية
المواد الغذائية ...واحد من المنتجات التي نجحت في غزو الأسواق الخارجية

الجزائر (وأج) - عبر الكثير من المنتجين لمختلف المواد الغذائية المشاركين في معرض الانتاج الجزائري، عبروا عن رغبتهم في تعزيز تواجدهم في الأسواق الخارجية ، خاصة في حالة...

الوزير الأول يؤكد على وجوب التحاق الجزائر بركب الدول الناشئة سنة 2019
الوزير الأول يؤكد على وجوب التحاق الجزائر بركب الدول الناشئة سنة 2019

الجزائر (وأج) - أكد الوزير الأول عبد المالك سلال على ضرورة التحاق الجزائر بركب الدول الناشئة سنة 2019 ، وهذا خلال تدشينه الطبعة ال25 لمعرض الانتاج الجزائري الذي يشارك في...

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ECONOMIE

La loi de finances 2017 publiée au journal officiel
ALGER- La loi de finances pour 2017, signée mercredi dernier par le président de la République Abdelaziz Bouteflika, a été publiée au journal officiel N°77. Elaborée sur la base d'un prix de référence du baril du pétrole de 50…

Industrie: l'année 2016 amorce la relance des filières stratégiques

Produits importés: l'étiquetage en langue arabe officiellement permis sur le…

Des signes distinctifs pour la figue Béni Maouche et la datte Deglet Nour

Tassili Airlines ouvre une liaison régulière Alger-El Bayadh

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MONDE

Syrie: la trêve tient, Moscou en quête d'un soutien de l'ONU à son plan de sortie de crise
ALGER - La violence a considérablement baissé au deuxième jour de la trêve en Syrie, pendant que la Russie, à l'origine, avec la Turquie, de ce cessez-le-feu, poursuit sa quête en vue d'obtenir le soutien des Nations…

L'Irak frappé à nouveau par un attentat terroriste, près de 30 morts à Baghdad

Plus de 181.000 migrants et réfugiés arrivés en 2016 sur les côtes italiennes, un record

La trêve tient en Syrie pour la deuxième journée

Un rapport européen pointe du doigt le Maroc comme principal fournisseur de cannabis

Syrie: accord entre gouvernement et rebelles, évolution positive dans l'attente de nouvelles…

Le Premier ministre sahraoui: le régime marocain responsable de la tension à Gargarate

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