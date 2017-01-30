Algérie Presse Service

30/01/2017 00:48
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الجزائر(وأج)- تعد مصلحة جراحة الأطفال على مستوى مستشفى حسان بادي بالحراش الوحيدة من نوعها في الجزائر والتي تستخدم تقنية الجراحة بالمنظار في علاج مشاكل الخصية لدى ال...
الجزائر(وأج)- تم تنصيب الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات بقصر الامم بالعاصمة للسهر على نزاهة الانتخابات المقبلة . و تتكون الهيئة من 410 عضوا نصفهم من القضاة والنصف ال...
الجزائر (وأج) - حل صاحب السمو الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالجزائر في اطار زيارة أخوية. وكان في استقباله ب...
الجزائر (وأج) - تعرف حديقة التجارب بالحامة اقبالا كبيرا خلال أيام العطل المدرسية باعتبارها أحد أكبر الفضاءات استقطابا للأولياء والتلاميذ على حد سواء.
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