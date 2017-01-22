Algérie Presse Service

الجزائر (وأج) - حل صاحب السمو الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالجزائر في اطار زيارة أخوية. وكان في استقباله ب...