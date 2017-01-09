Algérie Presse Service

09/01/2017 20:59
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الجزائر (وأج) - تعرف حديقة التجارب بالحامة اقبالا كبيرا خلال أيام العطل المدرسية باعتبارها أحد أكبر الفضاءات استقطابا للأولياء والتلاميذ على حد سواء.
الجزائر (وأج) شدد قانون المرور الجديد المصادق عليه من قبل االمجلس الشعبي الوطني الغرامات على المخالفين لتدابيره بما في ذلك الراجلين ,
الجزائر (وأج) - شهدت أسعار بعض المواد واسعة الاستهلاك زيادات عشوائية بمجرد دخول قانون المالية 2017 حيز التنفيذ الأمر الذي عرف استياء كبيرا من قبل المواطنين,
الجزائر ( وأج ) -أرجع الناخب الوطني جورج ليكنس إبعاد كل من كارل مجاني و سفيان فيغولي إلى نقص المنافسة و ضعف اللياقة البدنية و هذا خلال الندوة الصحفية التي عقدها بالمر...
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