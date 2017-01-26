Algérie Presse Service

26/01/2017 12:28
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الجزائر(وأج)- تم تنصيب الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات بقصر الامم بالعاصمة للسهر على نزاهة الانتخابات المقبلة . و تتكون الهيئة من 410 عضوا نصفهم من القضاة والنصف ال...
الجزائر (وأج) - حل صاحب السمو الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالجزائر في اطار زيارة أخوية. وكان في استقباله ب...
الجزائر (وأج) - تعرف حديقة التجارب بالحامة اقبالا كبيرا خلال أيام العطل المدرسية باعتبارها أحد أكبر الفضاءات استقطابا للأولياء والتلاميذ على حد سواء.
الجزائر (وأج) شدد قانون المرور الجديد المصادق عليه من قبل االمجلس الشعبي الوطني الغرامات على المخالفين لتدابيره بما في ذلك الراجلين ,
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