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Algérie Presse Service

Taux de change actuels du Dinar Algérien |29/01/2017

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01/02/2017 20:26

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ALGÉRIE

Règlement pacifique des conflits: Messahel réaffirme les positions "inaliénables" de l'Algérie
ABU DHABI - Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue arabe, Abdelkader Messahel, a réaffirmé mercredi à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis) les positions "inaliénables" de l'Algérie concernant le…

6 narcotrafiquants interceptés et plus de 3 quintaux de kif saisis à l'Ouest et au Sud du pays (MDN)

Messahel en visite de travail jeudi au Qatar

Hamel appelle au renforcement des actions de proximité et de sensibilisation

Réunion de la HIISE avec le ministère de la Communication sur la couverture de la campagne…

Libye: la Russie soutient les efforts de l'Algérie en faveur d'une solution politique

Violence en milieu scolaire: une stratégie de lutte "bientôt dévoilée" par le ministère

La Confédération internationale des syndicats arabes appuie "fortement" la place de l'Algérie au…

Gendarmerie nationale: formation continue pour lutter contre toute forme de criminalité

Forum de coopération Pays arabes-Russie: Messahel à Abu Dhabi

Louh insiste sur le rôle de toutes les parties pour assurer la transparence des prochaines élections

Recrutement documentaliste

L'actualité en bref

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TOUTE L'ACTUALITÉ EN VIDÉO
قصبة تنس ... إرث حضاري بحاجة إلى إلتفاتة من السلطات المعنية
قصبة تنس ... إرث حضاري بحاجة إلى إلتفاتة من السلطات المعنية

الجزائر (وأج) - سكان حي القصبة بالتنس يناشدون السلطات و الجهات المعنية،لصون و بصفة استعجالية ،هذا الإرث الحضاري ، الناطق بتاريخ المنطقة .

غرامات بأكثر من 20 مليار دج في السداسي الأول لـ 2016
غرامات بأكثر من 20 مليار دج في السداسي الأول لـ 2016

الجزائر (وأج)- شملت عمليات الرقابة الجبائية التي أجرتها المديرية العامة للضرائب خلال السداسي الأول للعام المنصرم 2016 قضايا ومعاملات مالية بلغ عددها 17.685، تم على إثره...

مختصون يدعون لتعميم الجراحة بالمنظار لدى الأطفال في الجزائر
مختصون يدعون لتعميم الجراحة بالمنظار لدى الأطفال في الجزائر

الجزائر(وأج)- تعد مصلحة جراحة الأطفال على مستوى مستشفى حسان بادي بالحراش الوحيدة من نوعها في الجزائر والتي تستخدم تقنية الجراحة بالمنظار في علاج مشاكل الخصية لدى ال...

تنصيب الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
تنصيب الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات

الجزائر(وأج)- تم تنصيب الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات بقصر الامم بالعاصمة للسهر على نزاهة الانتخابات المقبلة . و تتكون الهيئة من 410 عضوا نصفهم من القضاة والنصف ال...

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ECONOMIE

Réunion de la Commission de coopération économique algéro-portugaise début mars à Lisbonne
ALGER - La Commission de coopération économique algéro-portugaise se réunira les 2 et 3 mars prochain à Lisbonne, indique mercredi un communiqué du ministère de l'Industrie et des Mines. Dans cette perspective, le ministre de…

Renseignement financier: une trentaine de dossiers de blanchiment d'argent…

Giplait se dotera d'une filiale spécialisée dans l'élevage de bovins laitiers

Mise en service de neuf barrages à l’horizon 2019

APN: Adoption du projet de loi sur la métrologie

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SPORTS

L'actualité en bref

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31ème Coupe d'Afrique des nations - GABON 2017

Ghana-Cameroun: les Black stars revanchards, visent une 8e finale
ALGER - La sélection ghanéenne de football, quadruple championne d'Afrique, retrouvera le Cameroun jeudi à Franceville (Gabon, 20h00) en demi-finales de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2017, 9 ans après leur duel à ce même stade de la…

Les dirigeants africains dénoncent des droits de diffusion télévisuelle "prohibitifs"

Sélection algérienne : "Les individualités ne forment pas forcément une bonne équipe", estime Halilhodzic

(quarts de finale): l'Egypte bat le Maroc 1-0 et se qualifie en demi-finale

"L'Algérie a perdu son âme"

52 buts, total correct pour un premier tour

L'Algérie 2e meilleure attaque et 2e plus mauvaise défense

L'Algérie termine à la 10e place du tournoi

Algérie, Côte d'Ivoire et Gabon, les grosses déceptions du 1er tour

COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS 2017

 

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MONDE

"En adhérant à l'UA, le Maroc est appelé à s'engager à la mise en œuvre complète du plan de paix au Sahara occidental"
ADDIS-ABEBA - Le Président sahraoui Brahim Ghali a soutenu à Addis-Abeba que l'adhésion du Maroc à l'Union africaine (UA), l’engage à contribuer efficacement à la mise en œuvre du plan de paix ONU-OUA (actuellement UA)…

Addis Abeba, une ville de tous les contrastes, tournée vers la modernité

L'Algérie souhaite que le processus de négociations en Syrie mette fin à la crise dans ce pays

Avec ou sans le Maroc à l'UA, le Polisario a déjà gagné

Messahel salue la régularité de la tenue du Forum de coopération arabo-russe

L’OTAN offre l'appui de son organisation au gouvernement libyen d'union nationale

Ukraine: recrudescence des combats dans l'Est, appel au rétablissement du cessez-le-feu

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