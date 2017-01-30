Algérie Presse Service

الجزائر(وأج)- تم تنصيب الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات بقصر الامم بالعاصمة للسهر على نزاهة الانتخابات المقبلة . و تتكون الهيئة من 410 عضوا نصفهم من القضاة والنصف ال...