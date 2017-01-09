Algérie Presse Service

الجزائر ( وأج ) -أرجع الناخب الوطني جورج ليكنس إبعاد كل من كارل مجاني و سفيان فيغولي إلى نقص المنافسة و ضعف اللياقة البدنية و هذا خلال الندوة الصحفية التي عقدها بالمر...