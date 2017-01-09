Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Algérie Presse Service

Taux de change actuels du Dinar Algérien |08/01/2017

USD 1$ in 108.54 in 115.17
EUR 1€ in 114.97 in 122.02
JPY 100¥ in 93.35 in 98.07
GBP in 134.32 in 142.55

 

 

SITES RÉGIONAUX

 
 
 
 

09/01/2017 20:59

  Suivez toute l’actualité sur :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube  

:
  1. Dernières infos
  2. L'actualité en bref
  3. Les plus lus

VOIR PLUS

ALGÉRIE

Décès de l'ancien président portugais: Bensalah signe le registre de condoléances à l'ambassade du Portugal à Alger
ALGER- Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah a signé lundi à la résidence de l'ambassadeur portugais à Alger, au nom du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le registre de condoléances suite au…

Consultations interlibyennes: Les efforts de l'Algérie salués par la délégation libyenne

Service national: l'opération de régularisation se poursuit dans de "bonnes conditions" (MDN)

Le Président Bouteflika présente ses condoléances au président iranien suite au décès de Rafsandjani

Messahel s'entretient avec des parlementaires de la chambre des représentants de la Libye

Le ministre hongrois des Affaires étrangères en visite officielle mardi en Algérie

L'Emir père du Qatar Cheikh Hamad Ben Khalifa Al Thani achève une visite de fraternité en Algérie

La Télévision algérienne lance un appel à projets pour pourvoir à une partie des grilles de…

Le ministère n'a pas fixé "avec exactitude" le nombre de postes à pourvoir pour le concours de…

Le président Bouteflika reçoit l'Emir du Qatar Cheikh Hamad Ben Khalifa Al Thani

Une cache d’armes et de munitions découvertes dans la région de Tin Zaouatine

Recrutement documentaliste

L'actualité en bref

Voir plus

Les dossiers de l'APS

kiosque des journaux

﻿

TOUTE L'ACTUALITÉ EN VIDÉO
حديقة التجارب بالحامة قبلة الزوار في آخر أيام العطلة الشتوية
حديقة التجارب بالحامة قبلة الزوار في آخر أيام العطلة الشتوية

الجزائر (وأج) - تعرف حديقة التجارب بالحامة اقبالا كبيرا خلال أيام العطل المدرسية باعتبارها أحد أكبر الفضاءات استقطابا للأولياء والتلاميذ على حد سواء.

قانون المرور الجديد يشدد العقوبات ضد الراجلين المخالفين لتدابيره
قانون المرور الجديد يشدد العقوبات ضد الراجلين المخالفين لتدابيره

الجزائر (وأج) شدد قانون المرور الجديد المصادق عليه من قبل االمجلس الشعبي الوطني الغرامات على المخالفين لتدابيره بما في ذلك الراجلين ,

زيادات غير مبررة للمواد واسعة الاستهلاك في ظل استياء للمواطنين
زيادات غير مبررة للمواد واسعة الاستهلاك في ظل استياء للمواطنين

الجزائر (وأج) - شهدت أسعار بعض المواد واسعة الاستهلاك زيادات عشوائية بمجرد دخول قانون المالية 2017 حيز التنفيذ الأمر الذي عرف استياء كبيرا من قبل المواطنين,

الناخب الوطني يكشف أسباب إبعاد فيغولي و مجاني عن نهائيات كأس أمم إفريقيا
الناخب الوطني يكشف أسباب إبعاد فيغولي و مجاني عن نهائيات كأس أمم إفريقيا

الجزائر ( وأج ) -أرجع الناخب الوطني جورج ليكنس إبعاد كل من كارل مجاني و سفيان فيغولي إلى نقص المنافسة و ضعف اللياقة البدنية و هذا خلال الندوة الصحفية التي عقدها بالمر...

CONSULTEZ APS VIDEOS

ECONOMIE

L'actualité en bref

voir plus

Toute l’actualité
TOUTE L'ACTUALITÉ EN PHOTOS
Image001.jpgImage002.jpgImage003.jpgImage004.jpgImage005.jpgImage006.jpgImage007.jpg

CONSULTEZ APS PHOTOS

SPORTS

L'actualité en bref

Voir plus

Toute l’actualité
Les cahiers multimédia de l’APS

CONSULTEZ TOUS LES CAHIERS

MONDE

Sahara Occidental: Adala UK dénonce la violation des droits des enfants sahraouis par les autorités marocaines
LONDRES- L’organisation britannique de défense des droits de l’Homme au Sahara Occidental a dénoncé lundi la violation des droits des enfants sahraouis par le Maroc dans sa ‘campagne de punition collective» visant à…

L'ANC réaffirme son soutien au peuple sahraoui dans sa lutte pour son indépendance

Bachar al-Assad se dit ouvert à la négociation pour la paix en Syrie

L'ex-président iranien Rafsandjani décédé

Le COPERASD réaffirme son soutien au gouvernement et peuple sahraouis

La Cour européenne bouleverse les plans marocains, "le Sahara occidental n'est pas le Maroc"

WSRW dénonce la poursuite du transport illégal de ressources du Sahara occidental vers l’Europe

L'actualité en bref

Voir plus

ANSAMED

Toute l’actualité

SOCIÉTÉ

L'actualité en bref

Voir plus

Toute l’actualité

RÉGIONS

L'actualité en bref

Voir plus

Toute l’actualité

CULTURE

L'actualité en bref

Voir plus

Toute l’actualité

SANTÉ - SCIENCE & TECHNOLOGIE

L'actualité en bref

Voir plus

TOUTE L’ACTUALITÉ
banner-aps

  Copyright © 2014 ALGÉRIE PRESSE SERVICE - Tous droits réservés - Version Bêta
  Avenue des frères Bouadou, Bir Mourad Rais - Alger, Algérie | Tél : +213 (0) 23 56 96 90 / 91-92-93-94-95-97 | Fax : +213 (0) 23 56 96 47 / 63 | Email : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.