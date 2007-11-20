سكن : تسليم حوالي 181 ألف وحدة خلال الأشهر العشرة الأولى ل 2020

الجزائر - تم تسليم 180.948 وحدة سكنية خلال الفترة الممتدة من بداية 2020 الى الفاتح من نوفمبر, حسبما أفاد به يوم الخميس بالجزائر العاصمة وزير السكن والعمران والمدينة, كمال ناصري.

واوضح السيد ناصري خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني, في اطار مناقشة مشروع قانون المالية ل2021, ان معظم هذه السكنات تم توزيعها خلال المناسبات الوطنية لاسيما عيد الاستقلال (5 يوليو) ويوم المجاهد (20 اغسطس) وكذا الفاتح من نوفمبر الذي عرف تسليم سكنات واعانات في مختلف الصيغ ضمت اكثر من 71 وحدة.

ووفقا للحصية التي عرضها الوزير, فقد تم انجاز 507 مؤسسة تربوية في الاشهر العشرة الاولى ل2020 منها 322 مجمع مدرسي و110 متوسطة و76 ثانوية? يضاف اليها 951 مرفق شبه مدرسي ليتبقى 406 مرفق قيد الانجاز.

كما تم انجاز في نفس الفترة 31.800 مقعد بيداغوجي و15 الف سرير للتعليم العالي, يضيف السيد ناصري.

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وفضلا عن ذلك تم استلام 40 مرفق عمومي لمختلف القطاعات من طرف الهيئات اللامركزية للوزارة من بينها مستشفى مكافحة داء السرطان ببشار.