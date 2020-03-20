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وضع 30 مؤسسة فندقية عمومية وخاصة تحت تصرف السلطات العمومية

  أدرج يـوم : الجمعة, 20 آذار/مارس 2020 12:11     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 41 مرات
وضع 30 مؤسسة فندقية عمومية وخاصة تحت تصرف السلطات العمومية

الجزائر - وضعت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي تحت تصرف السلطات العمومية 30 مؤسسة فندقية تابعة للقطاعين العام والخاص بطاقة استيعاب تقدر ب 6.900 سرير للحد من انتشار تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حسب ما أورده يوم الجمعة بيان لذات الوزارة.

وأوضح نفس المصدر أنه "في اطار الحملة التحسيسية التي بادرت بها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي لدعوة المتعاملين الفندقيين للانخراط الفعلي في تنفيذ النظام العملياتي المتعدد القطاعات في مجال الوقاية والحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا، تم تسجيل تجاوب واسع النطاق واستجابة طوعية للمتعاملين الفندقيين من خلال وضع تحت تصرف السلطات العمومية لحد الآن 30 مؤسسة فندقية تابعة للقطاعين العام والخاص بطاقة استيعاب تقدر ب 6.900 سرير".

وفي نفس السياق، تقوم نفس الوزارة، بالتنسيق الدائم والمتواصل مع الفاعلين، من أجل "تعبئة كل الطاقات البشرية والمادية المتوفرة في القطاع للإسهام في مواجهة انتشار هذا الفيروس".

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وضع 30 مؤسسة فندقية عمومية وخاصة تحت تصرف السلطات العمومية
  أدرج يـوم : الجمعة, 20 آذار/مارس 2020 12:11     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 41 مرة   شارك

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