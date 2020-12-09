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إيداع الوزيرتين السابقتين فرعون و تمازيرت الحبس المؤقت

  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 كانون1/ديسمبر 2020 14:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرات
إيداع الوزيرتين السابقتين فرعون و تمازيرت الحبس المؤقت

 الجزائر- قررت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر مساء الثلاثاء إيداع الوزيرتين السابقتين جميلة تمازيرت و هدى فرعون الحبس المؤقت لمتابعتهما بتهم ذات صلة بقضايا الفساد, حسبما أفاد به يوم الأربعاء مصدر من هيئة الدفاع ل/وأج.

وجاء قرار غرفة الاتهام بإيداع هدى فرعون و جميلة تمازيرت الحبس المؤقت عقب استئناف وكيل الجمهورية محكمة سيدي أمحمد في أمر سابق يخص وضع المتهمتين تحت الرقابة القضائية.

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إيداع الوزيرتين السابقتين فرعون و تمازيرت الحبس المؤقت
  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 كانون1/ديسمبر 2020 14:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرة   شارك

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