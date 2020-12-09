إيداع الوزيرتين السابقتين فرعون و تمازيرت الحبس المؤقت

وجاء قرار غرفة الاتهام بإيداع هدى فرعون و جميلة تمازيرت الحبس المؤقت عقب استئناف وكيل الجمهورية محكمة سيدي أمحمد في أمر سابق يخص وضع المتهمتين تحت الرقابة القضائية.
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر- قررت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر مساء الثلاثاء إيداع الوزيرتين السابقتين جميلة تمازيرت و هدى فرعون الحبس المؤقت لمتابعتهما بتهم ذات صلة بقضايا الفساد, حسبما أفاد به يوم الأربعاء مصدر من هيئة الدفاع ل/وأج.
وجاء قرار غرفة الاتهام بإيداع هدى فرعون و جميلة تمازيرت الحبس المؤقت عقب استئناف وكيل الجمهورية محكمة سيدي أمحمد في أمر سابق يخص وضع المتهمتين تحت الرقابة القضائية.
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