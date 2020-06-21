قضايا فساد: استئناف محاكمة علي حداد يوم الثلاثاء القادم بمحكمة سيدي أمحمد

الجزائر- أعلن قاضي محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة), مساء يوم الأحد, أن الجلسة الأولى من محاكمة رجل الأعمال علي حداد في قضية فساد, التي توقفت بسبب وفاة العيفة اويحيى محامي وشقيق الوزير الأول الأسبق احمد اويحيى المتابع في هذه القضية, ستستأنف يوم الثلاثاء القادم.

وبعد أن قدم القاضي باسمه وباسم هيئة المحكمة ووكيل الجمهورية ورئيس محكمة سيدي أمحمد تعازيه لأسرة أويحيى وعائلة المحاماة في فقدان الأستاذ العيفة اويحيى, أعلن عن رفع جلسة اليوم الأول من هذه المحاكمة التي انطلقت صباح يوم الأحد على ان تستأنف يوم الثلاثاء القادم مع تمكين شقيقه أحمد اويحيى من حضور جنازة أخيه.

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للإشارة يتابع في هذه القضية علي حداد وأفراد من عائلته وكذا الوزيران الأولان الأسبقان عبد المالك سلال واحمد اويحيى وكذا الوزراء السابقون, عمر غول, بوجمعة طلعي, عبد القادر قاضي, عبد الغاني زعلان, عبد السلام بوشوارب, بدة محجوب يوسف يوسفي و عمارة بن يونس بالإضافة إلى اطارات سابقة في الدولة.

و خلال الجلسة الصباحية للمحاكمة تم الاستماع الى أقوال علي حداد الذي انكر كافة التهم الموجهة اليه, غير أنه اعترف بحصوله على عقارات في العديد من الولايات منها بجاية البويرة والبيض من أجل انجاز مشاريعه الاستثمارية, مشيرا الى ان مجمعه كان يدفع الرسوم الجمركية و الضرائب "بصفة منتظمة".

و أشار نفس المتهم ان مجمعه تحصل على عدة قروض لإنجاز مشاريع, وصرح أن مجمعه كان يتلقى صعوبات في استرداد المستحقات المالية للمشاريع من عدة دوائر وزارية.

كما اعترف للمحكمة انه وضع تحت تصرف مديرية الحملة الانتخابية الأخيرة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة أربع شاحنات بث مباشر, وذلك --كما قال-- "بناء على طلب من شقيق الرئيس السابق سعيد بوتفليقة".

بدوره أفاد الوزير الأول الأسبق, عبد المالك سلال لهيئة المحكمة أن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة "ترشح لعهدة خامسة حرا وليس تحت غطاء أي حزب سياسي", مضيفا أن "شقيق الرئيس السابق, سعيد بوتفليقة هو من كان يتولى إدارة الاتصال بمديرية الحملة الانتخابية".