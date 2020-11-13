المنتخب الجزائري لكرة القدم (الترتيب التاريخي للهدافين) : بونجاح ضمن العشرة الأوائل

رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم : تأجيل لقاء شباب بلوزداد -ماميلودي صن داونز -

الرئيس غالي يناشد بايدن لينخرط بنحو فعال للتوصل إلى حل سلمي ودائم للنزاع في الصحراء الغربية -

رزيق يجتمع بممثلي أسواق الجملة للخضر والفواكه تحسبا لشهر رمضان -

توقيع مذكرة تفاهم لإشراك المؤسسات الناشئة في الصناعة الوطنية -

رئيس الجمهورية يوجه خطابا للأمة هذا المساء -

استشراف: يجب النظر إلى الأمن الطاقوي على أنه مشروع وطني -

أكرم ميناري يتوج بالمرتبة الأولى في الصالون الوطني للصورة الفوتوغرافية -

طاقة: متوسط تعريفة سعر الكهرباء المطبقة على الزبائن في حدود 4 دج للكيلواط -

كوفيد-19: تسجيل 171 إصابة جديدة، 151 حالة شفاء و 3 وفيات -

التماس عقوبة الاعدام في حق المتهم الرئيسي في اغتيال هيرفي غورديل -

الارتفاع الأخير لأسعار النفط يرجع لعوامل مناخية و يجب توخي الحذر -

مشاركة واسعة في اليوم الوطني للعدو للمجلس الدولي للرياضة العسكرية -

تسليم خط السكة الحديدية تقرت - حاسي مسعود خلال 2021 -

وكالة عدل تعمل على تحسين الخدمات في الأجزاء المشتركة -

كوفيد-19: استلام 200 ألف جرعة من لقاح ساينوفارم الصيني خلال الأيام القادمة -

الشعب الجزائري لن يتنازل أبدا عن ذاكرته -

يوم الشهيد: الجزائريون ماضون في مشروع وطني من أجل جزائر جديدة متحررة من آثار الاستعمار -

بن زيان يدعو المختصين في حقوق الإنسان إلى إظهار بشاعة جرائم الإستعمار الفرنسي -

رابطة أبطال افريقيا: الفاف تراسل الكاف لتأجيل مباراة شباب بلوزداد - ماميلودي صن داونز -