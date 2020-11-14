وهران: برنامج لاستحداث غابات جديدة بأشجار ذات فوائد اقتصادية

وهران- ستبادر جمعية تربية الطيور وحماية البيئة والحيوان " شفيع الله " لوهران ببرنامج تشجير الفضاءات الفارغة على مستوى ست غابات بالولاية لاستحداث غابات جديدة بأشجار ذات فوائد اقتصادية، حسبما استفيد يوم السبت لدى هذه الجمعية.

ويستهدف هذا المشروع الذي سيتم بالشراكة مع محافظة الغابات غرس مساحة 200 هكتار موزعة على فضاءات شاغرة بستة مواقع بغابات " صافرة " و مسيلة " و سيدي حمادي " و جبل "قهر "، حسبما أبرزه لوأج معمر شفيع الله على هامش حملة تنظيف منظمة بالقرب من غابة " مداغ " التي مسها حريق الجمعة 6 نوفمبر.

وسيتم غرس في هذه الفضاءات أشجار الخروب و الفلين البلوطي كما أضاف نفس المصدر لافتا أن " الهدف من هذه المبادرة التي ستنطلق في يناير القادم يكمن في استحداث غابات جديدة بأصناف أخرى لها فوائد اقتصادية تختلف عن الغابات المعروفة بأشجار الصنوبر الحلبي و الكاليتوس".

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وفيما يخص حماية الغابات من الحرائق تقترح ذات الجمعية إصدار قرار ولائي يمنع إشعال مواقد الشواء على مستوى الفضاءات الغابية للولاية. كما تعتزم بمعية فدرالية الصيادين لولاية وهران بإشراك هواة المشي في الجبال في عملية حماية الغطاء الغابي من خلال إبلاغ عن أي تجاوزات تتعرض لها الغابات و كذا تحسيس السكان القاطنين بالقرب من الغابات حول مكافحة الرعي العشوائي و النفايات كما أضاف معمر شفيع الله .

وللاشارة شارك في حملة التنظيف المنظمة من طرف الجمعية المذكورة و فدرالية الصيادين لولاية وهران و المحافظة المحلية للغابات عدة جمعيات ذات الطابع الثقافي و الصحي و الاجتماعي و البيئي حيث شملت إزالة النفايات بالغابات المتاخمة لغابة "مداغ " (بلدية عين الكرمة) و التي لم تتضرر من جراء الحريق.