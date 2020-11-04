غليزان : إنتاج أزيد من 180 قنطار من الفلين

غليزان - حققت ولاية غليزان إنتاجا يقدر ب 188 قنطارا من الفلين خلال حملة 2020 التي اختتمت مؤخرا , حسبما علم يوم الأربعاء لدى محافظة الغابات بالولاية.

وأوضح ذات المصدر أن الإنتاج المحقق من الفلين تم جنيه بغابات الجهة الشرقية للولاية على مساحة غابية تفوق 70 هكتار .

و تم جني هذه الكمية من الفلين بغابتي " جبل سعدية"(90 قنطارا) بالرمكة و " عين النسور " (98 قنطارا) بالولجة الواقعتين بالونشريس الغربي أين تعرف المنطقة بغابات الفلين و البلوط .

و في إطار الاقتصاد الغابي تم توقيع 11 اتفاقية لاستغلال الخشب و الفلين بغابات بلعسل و القلعة و عين طارق و زمورة و سيدي لزرق و القطار و مازونة و وادي السلام ومنداس .

للتذكير تتوفر ولاية غليزان على ثروية غابية تفوق مساحتها 60 ألف هكتار، تتشكل 55 بالمئة منها من أشجار الصنوبر الحلبي إستنادا لمحافظة الغابات.