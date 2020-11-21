الصحراء الغربية: استفتاء تقرير المصير هو الكفيل بضمان حق الشعب الصحراوي وإنهاء معاناته (تيمور ليست)

نيويورك (الأمم المتحدة) - توجهت البعثة الدائمة لتيمور ليست لدى الأمم المتحدة برسالة إلى رئيس مجلس الأمن أكدت فيها مجددا أن إجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية هو الكفيل بضمان حق الشعب الصحراوي وإنهاء معاناته.

كما أعربت البعثة عن "أسفها الشديد للمحتوى غير المناسب و غير المقبول" لرسالة السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن، و المؤرخة في 9 أكتوبر المنصرم 2020، وأكدت رفض تيمور ليست لمحاولة المغرب "لتقويض (إنكار) الحق السيادي لدولة (الصحراء الغربية) كعضو تمارس حقها الشرعي في سيادة أراضيها، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والنظام الداخلي لمجلس الأمن".

وتعترف تيمور ليست الديمقراطية بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وتشير إلى أن "علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تعود الى عام 2002" ، كما تعترف بأن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي و الوحيد لشعب الصحراء الغربية. وقالت البعثة أن تيمور ليست تدين "كل محاولات المغرب لتزييف الواقع".

وشددت البعثة على أن "محاولات المغرب تزوير الواقع وتضليل الدول الأعضاء فيما يتعلق بالحقائق الراسخة حول جبهة البوليساريو غير مجدية، حيث تشير العديد من قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن إلى أن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي للشعب الصحراوي".

وتحقيقا لهذه الغاية، تدعو بعثة تيمور ليست إلى استئناف المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو "دون شروط مسبقة" والتركيز على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفقا للقرارات الصادرة عن الجمعية العامة و مجلس الأمن.

إن الصحراء الغربية المسجلة في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي منذ 1966،هي مؤهلة لتطبيق القرار 1514 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة ، الصحراء الغربية هي آخر مستعمرة في إفريقيا ، يحتلها المغرب منذ عام 1975 بدعم من فرنسا.