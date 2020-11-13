الحكومة الصحراوية: الاعتداء المغربي في الصحراء الغربية "دنيء ويائس"

بير لحلو (الاراضي الصحراوية المحررة ) - أكدت الحكومة الصحراوية، اليوم الجمعة، ان الاعتداء المغربي في الصحراء الغربية "دنيء و يائس"، وذلك بعد اقدام القوات العسكرية المغربية على مهاجمة المحتجين السلميين الصحراويين في منطقة الكركرات بالجنوب الغربي للصحراء الغربية .

وقال الناطق الرسمي للحكومة الصحراوية في بيان له، "اقدمت قوات الاحتلال المغربي في الساعات الاولى من فجر اليوم الجمعة، على الإعلان نهائيا عن نسف وقف إطلاق النار، وذلك بإقحامها مجموعة من البلطجية بزي مدني في هجوم على

المدنيين الصحراويين المحتجين سلميا أمام ثغرة الكركرات غير القانونية، مضيفا بان قوات مغربية، أقدمت في نفس الوقت على ما هو اخطر بكثير، وذلك بتجاوز قواتها المسلحة جدار الذل والعار قرب الثغرة من اجل الالتفاف على المنطقة وتطويقها".

وأمام "هذا الفعل الدنيء واليائس" - يضيف البيان- " تصدى له جيش التحرري الشعبي المغوار، في الوقت الذي تصدى فيه مناضلونا ومناضلاتنا للبلطجية، و بالمحصلة بدأت المعارك واندلعت الحرب المفروضة على شعبنا ومعها ولجنا مرحلة جديدة وحاسمة من كفاح شعبنا الأبي المدافع عن حقه المشروع في الحرية والكرامة والسيادة".

ودعت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، "كافة أفراد الشعب الصحراوي إلى الوقوف وقفة رجل واحد بالحزم المطلوب والشجاعة المعهودة ردا على العدوان الغاشم، واستكمال تحرير الوطن المحتل بكل ما يقتضي ذلك من تضحيات وعطاء على طريق الشهداء الأمجد".

وقامت قوات الاحتلال المغربي فجر اليوم الجمعة ، بفتح ثلاث ثغرات جديدة في جدار العار العسكري المغربي، شرق الثغرة غير الشرعية في الكركرات، لمهاجمة المتظاهرين السلميين الصحراويين المعتصمين بالكركرات، في خرق سافر لوقف اطلاق النار.

وقامت قوات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي بالرد المناسب على هذا الاعتداء.