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الرابطة الأولى - اتحاد الجزائر : شيتة يمدد عقده لمدة ثلاثة مواسم

  أدرج يـوم : الخميس, 05 تشرين2/نوفمبر 2020 09:59     الفئـة : دولــي     قراءة : 5 مرات

الجزائر- مدّد متوسط الميدان الدولي الجزائري، أسامة شيتة، العقد الذي يربطه بنادي اتحاد الجزائر لمدة  ثلاثة مواسم إضافية، أي إلى غاية سنة 2023، وفق ما أعلنه يوم الأربعاء الفريق الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية عللا الفايسبوك.

وانضم شيتة (24 سنة) إلى صفوف فريق أبناء "سوسطارة" عام 2017 قدما من الجار مولودية الجزائر، بموجب عقد يمتد لأربع سنوات.

وتعرض إبن مدينة خميس مليانة، في شهر مارس 2019 لإصابة خطيرة على مستوى الركبة أبعدته عن الميادين لأشهر عديدة، قبل أن يتعافى ويعود إلى المنافسة في ديسمبر 2019، حيث ساهم في تتويج الاتحاد بلقب البطولة الوطنية.

للتذكير، استدعي أسامة شيتة لأول مرة للمنتخب الوطني الأول, بمناسبة التنقل لمواجهة الطوغو بالعاصمة لومي (فوز 4-1), لحساب الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا-2019, والتي توج بها "الخُضر" بمصر.

وشارك اللاعب السابق لمولودية الجزائر, في كل أطوار المباراة ضد الطوغو, أين قدم مردودا طيبا بمناسبة أول خرجة له مع "الخُضر", كما سبق له حمل ألوان المنتخب الوطني الأولمبي.

كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة الأولى - اتحاد الجزائر : شيتة يمدد عقده لمدة ثلاثة مواسم
  أدرج يـوم : الخميس, 05 تشرين2/نوفمبر 2020 09:59     الفئـة : دولــي     قراءة : 5 مرة   شارك

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