صدور المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز "ميناء الوسط" لشرشال

و يهدف هذا المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 ديسمبر 2020 إنشاء وكالة وطنيـة لإنجـاز "مينـاء الوسط "لشرشال ومنشآته القاعدية وتجهيزاته مع تحديد مهام هذه الوكالة وتنظيمها وتسيرها.

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وحسب المرسوم، تعد هذه الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي حيث انها توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالأشغال العمومية.

أما مقر الوكالة فقد حدده المرسوم بولاية تيبازة حيث يمكن نقله إلى مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالأشغال العمومية.

و نص المرسوم ان الوكالة هي صاحبة المشـروع المنتدب المكلفـة بتسيير وقيادة باسم الدولة ولحسابها كل العمليات التي تساهم في دراسات وإنجاز ميناء الجزائر للوسط بشرشال و منشآته القاعدية وتجهيزاته.

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و تتولى الوكالة على الخصوص-حسب المرسوم- بإعداد المشاريع التمهيدية و تنفيذ كل الأشغال المرتبطة بمهامها علاوة على الدراسات الاقتصادية والتقنية و الأبحاث المرتبطة بهدفها.