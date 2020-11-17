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وزير الصناعة يبحث مع سفيرة ألمانيا بالجزائر قضايا اقتصادية ذات الاهتمام المشترك

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 تشرين2/نوفمبر 2020 15:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 13 مرات
وزير الصناعة يبحث مع سفيرة ألمانيا بالجزائر قضايا اقتصادية ذات الاهتمام المشترك

الجزائر - استقبل وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، يوم الثلاثاء بالجزائر، سفيرة ألمانيا بالجزائر، اليزابيث وولبرز، حيث تباحث الطرفان حول مجمل من القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الجوانب التنظيمية المؤطرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، حسبما افاد به بيان للوزارة.

و خلال هذا اللقاء، الذي تم بمقر الوزارة، شرح السيد آيت علي براهم  للسفيرة الألمانية مختلف الإجراءات، التعديلات والتصحيحات المتخذة والمحاور الرئيسية للقانون المستقبلي المسير للاستثمار الأجنبي في الجزائر، يضيف البيان.

و أوضح الوزير بأن الجزائر تطمح، من خلال الترسانة القانونية والتنظيمية الجديدة، إعادة بعث الآلة الصناعية الوطنية على أسس متينة وشركاء مؤهلين.

كما رحب السيد آيت علي براهم بكل أشكال الشراكة مع ألمانيا، "الحليف التاريخي للجزائر في المجال الصناعي خلال سنوات 1970، داعيا في هذا الإطار إلى إقامة شراكات رابح-رابح دائمة".

ومن جانبها، أبدت السفيرة الألمانية اهتمام المؤسسات الألمانية بالاستثمار أكثر في الجزائر بعد الإصلاحات الأخيرة المتخذة فيما يتعلق بالاستثمار لاسيما رفع قاعدة 51/49 المسيرة للاستثمار الأجنبي.

كما أعربت السفيرة عن إرادتها للعمل على تحسين العلاقات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك للبلدين.

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وزير الصناعة يبحث مع سفيرة ألمانيا بالجزائر قضايا اقتصادية ذات الاهتمام المشترك
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 تشرين2/نوفمبر 2020 15:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 13 مرة   شارك

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