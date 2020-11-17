وزير الصناعة يبحث مع سفيرة ألمانيا بالجزائر قضايا اقتصادية ذات الاهتمام المشترك

كوفيد-19 : 177 إصابة جديدة، 149 حالة شفاء و3 وفيات -

الصحراء الغربية: المغرب تلقى صفعة خلال القمة ال34 للاتحاد الافريقي -

المجتمع الدولي مطالب بالتحرك لإنهاء مأساة الشعب الصحراوي -

الاتحاد من أجل المتوسط: ياسين وليد يشارك في افتتاح اشغال الورشات حول الحوكمة الالكترونية -

تعديل حكومي : تركيز على القطاعات الاقتصادية بإقحام كفاءات جديدة -

المحتجون في ميانمار يدعون إلى إضراب عام ضد الانقلاب -

الشعب الصحراوي لا ولن يعترف بأي من أنواع الأمر الواقع الاستعماري المفروض والمرفوض -

افتتاح معرض لوحات بالجزائر العاصمة تحت عنوان صربيا بنظرة فنانين جزائريين -

المهرجان الوطني للرياضات والألعاب التقليدية: نحو 150 مشارك منتظر في مارس القادم ببشار -

أمطار غزيرة مرتقبة بولايات وسط و شرق البلاد يوم الإثنين -

كأس الكونفدرالية: الوفاق السطايفي يتأهل إلى دور المجموعات -

الجزائر الجديدة بنيت على المطالب الشرعية وستتصدى لكل من تسول له نفسه التهجم عليها -

تعديل حكومي: تقليص عدد الدوائرالوزارية وإقحام كفاءات جديدة -

وزارة الصناعة الصيدلانية تحذر من محاولات لزعزعة الرأي العام بخصوص وفرة الأدوية -

رئيس الجمهورية يرقي العشر مقاطعات إدارية للجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات -

المجلس الوطني لنقابة الصيادلة يدين بشدة دعوة النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص الى الاضراب -

الجزائر-الاتحاد الأوروبي: ضرورة المراجعة من أجل تصحيح الاختلال في التوازن التجاري -

شبيبة القبائل تفوز على الملعب المالي (1-0) وتتأهل إلى دور المجموعات -

الرئيس تبون يجري تعديلا في الحكومة -