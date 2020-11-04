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الجزائر/ايطاليا: بحث التعاون الطاقوي بين البلدين

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 تشرين2/نوفمبر 2020 18:05     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 3 مرات
الجزائر/ايطاليا: بحث التعاون الطاقوي بين البلدين

الجزائر - استقبل وزير الطاقة، عبد المجيد عطار اليوم الاربعاء سفير ايطاليا بالجزائر، السيد باسكال فيرارا الذي أدى له زيارة وداع عقب انتهاء مهمته بالجزائر حيث تطرق الطرفان إلى التعاون الطاقوي بين البلدين، حسبما جاء في بيان للوزارة.

وقد استعرض الطرفان وضعية علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر وايطاليا في مجال الطاقة، التي وصفت بالتاريخية و الممتازة، وكذا آفاق تعزيزها أكثر أكثر، حسب ذات المصدر.

في هذا الصدد، أبرز الوزير أهمية التعاون والشراكة القائمتين بين المؤسسات الجزائرية والايطالية في مجال الطاقة لاسيما في مجال المحروقات (مرحلتي ما قبل و بعد الانتاج) والكهرباء، مشيرا الى الشراكة المثالية التي تربط مجمع سوناطراك بشركة +ايني+،  يضيف البيان.

وبهذه المناسبة، دعا السيد عطار المؤسسات الايطالية الى مواصلة الاستثمار في هذه المجالات وإقامة شراكات مربحة للطرفين مع المؤسسات الجزائرية، مع العمل على تحويل المعرفة والتكنولوجيا، سيما وأن فرصا هامة للشراكة و الاستثمار ممنوحة من طرف قطاع الطاقة .

ومن جهته، "أشاد السفير الايطالي بالعلاقات الجيدة القائمة بين البلدين" معربا عن الاهتمام البالغ للمؤسسات الايطالية في تعزيز تواجدها بالجزائر والاستمرار في الاستثمار في مجالات الطاقة، حسب البيان.

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الجزائر/ايطاليا: بحث التعاون الطاقوي بين البلدين
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 تشرين2/نوفمبر 2020 18:05     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 3 مرة   شارك

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