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أمطار غزيرة مرتقبة بالمناطق الوسطى و الشرقية للوطن إلى غاية يوم السبت

  أدرج يـوم : الجمعة, 20 تشرين2/نوفمبر 2020 13:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 44 مرات
أمطار غزيرة مرتقبة بالمناطق الوسطى و الشرقية للوطن إلى غاية يوم السبت

الجزائر- أفادت نشرية جوية خاصة للمركز الوطني للأرصاد الجوية أن أمطارا تكون أحيانا رعدية ومرفوقة بحبات البرد و هبوب رياح ستمس العديد من ولايات وسط و شرق البلاد ابتداء من ظهيرة يوم الجمعة إلى غاية يوم السبت.

وأوضح ذات المصدر أن الولايات المعنية بهذا الإنذار بمستوى برتقالي هي: الجزائر العاصمة و البليدة و بومرداس و تيزي وزو و البويرة و برج بوعريريج و باتنة و خنشلة و تبسة و أم البواقي حيث يتوقع أن تتراوح كمية الامطار المتساقطة بين 20 و 30 ملم خلال مدة صلاحية هذه النشرية التي ستدوم إلى غاية يوم السبت على الساعة الثالثة زوالا (15:00).

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كما ستخص هذه الأمطار ولايات بجاية و جيجل و سكيكدة و عنابة و الطارف و سوق أهراس و قالمة و قسنطينة و ميلة و سطيف بمكيات تتراوح بين 30 و 50 ملم والتي يمكن أن تصل أو تتجاوز 60 ملم محليًا, حسب ذات المصدر.

آخر تعديل على السبت, 21 تشرين2/نوفمبر 2020 13:21
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أمطار غزيرة مرتقبة بالمناطق الوسطى و الشرقية للوطن إلى غاية يوم السبت
  أدرج يـوم : الجمعة, 20 تشرين2/نوفمبر 2020 13:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 44 مرة   شارك

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