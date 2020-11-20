أمطار غزيرة مرتقبة بالمناطق الوسطى و الشرقية للوطن إلى غاية يوم السبت

الجزائر- أفادت نشرية جوية خاصة للمركز الوطني للأرصاد الجوية أن أمطارا تكون أحيانا رعدية ومرفوقة بحبات البرد و هبوب رياح ستمس العديد من ولايات وسط و شرق البلاد ابتداء من ظهيرة يوم الجمعة إلى غاية يوم السبت.

وأوضح ذات المصدر أن الولايات المعنية بهذا الإنذار بمستوى برتقالي هي: الجزائر العاصمة و البليدة و بومرداس و تيزي وزو و البويرة و برج بوعريريج و باتنة و خنشلة و تبسة و أم البواقي حيث يتوقع أن تتراوح كمية الامطار المتساقطة بين 20 و 30 ملم خلال مدة صلاحية هذه النشرية التي ستدوم إلى غاية يوم السبت على الساعة الثالثة زوالا (15:00).

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