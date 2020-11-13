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بلحيمر يزور إطار تقني سابق ليومية المجاهد

  أدرج يـوم : الجمعة, 13 تشرين2/نوفمبر 2020 18:42     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
بلحيمر يزور إطار تقني سابق ليومية المجاهد

الجزائر - قام وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة, عمار بلحيمر, يوم الجمعة, بزيارة الإطار التقني السابق لمطبعة يومية المجاهد, دحمان بدرون, الذي يلازم الفراش حاليا في منزله.

وكتب الوزير في بيان : "قمت بزيارة السيد دحمان بدرون, احد اعمدة يومية المجاهد للنشر والذي كَوَّن الفرقة التقنية الأولى في سنوات الرصاص والطباعة في سبتمبر 1962".

وبهذه المناسبة, أعرب السيد بلحيمر عن تمنياته "بالشفاء العاجل" و"العمر  المديد" للمريض.

آخر تعديل على الجمعة, 13 تشرين2/نوفمبر 2020 19:03
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بلحيمر يزور إطار تقني سابق ليومية المجاهد
  أدرج يـوم : الجمعة, 13 تشرين2/نوفمبر 2020 18:42     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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