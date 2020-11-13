بلحيمر يزور إطار تقني سابق ليومية المجاهد

توقيع مذكرة تفاهم لإشراك المؤسسات الناشئة في الصناعة الوطنية -

الرئيس تبون يعلن عن حل المجلس الشعبي الوطني وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة -

سد النهضة: السودان يقترح تحويل آلية المفاوضات الحالية لمسار رباعي -

وزارة التعليم العالي تعلن عن نتائج الدورة الـ23 للجنة الوطنية لتقييم الباحثين -

رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم : تأجيل لقاء شباب بلوزداد -ماميلودي صن داونز -

الرئيس غالي يناشد بايدن لينخرط بنحو فعال للتوصل إلى حل سلمي ودائم للنزاع في الصحراء الغربية -

رزيق يجتمع بممثلي أسواق الجملة للخضر والفواكه تحسبا لشهر رمضان -

رئيس الجمهورية يوجه خطابا للأمة -

استشراف: يجب النظر إلى الأمن الطاقوي على أنه مشروع وطني -

أكرم ميناري يتوج بالمرتبة الأولى في الصالون الوطني للصورة الفوتوغرافية -

طاقة: متوسط تعريفة سعر الكهرباء المطبقة على الزبائن في حدود 4 دج للكيلواط -

كوفيد-19: تسجيل 171 إصابة جديدة، 151 حالة شفاء و 3 وفيات -

التماس عقوبة الاعدام في حق المتهم الرئيسي في اغتيال هيرفي غورديل -

الارتفاع الأخير لأسعار النفط يرجع لعوامل مناخية و يجب توخي الحذر -

مشاركة واسعة في اليوم الوطني للعدو للمجلس الدولي للرياضة العسكرية -

تسليم خط السكة الحديدية تقرت - حاسي مسعود خلال 2021 -

وكالة عدل تعمل على تحسين الخدمات في الأجزاء المشتركة -

وزير السياحة يتحادث مع سفير تونس بالجزائر حول فرص تعزيز التعاون الثنائي في مجال السياحة -

كوفيد-19: استلام 200 ألف جرعة من لقاح ساينوفارم الصيني خلال الأيام القادمة -