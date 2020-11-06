كورونا: 631 إصابة جديدة، 266 حالة شفاء و 13 حالة وفاة

الجزائر - سجلت 631 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 13 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 266 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الجمعة الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أوضح السيد فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 60800 حالة منها 631 حالة جديدة (أي بنسبة حدوث تقدر ب1،4 حالة لكل 100 ألف نسمة)، فيما بلغ العدد الاجمالي للأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 41510 حالة.

كما بلغ العدد الاجمالي للوفيات 2024 حالة، حسب السيد فورار الذي أفاد كذلك بأن 59 مريضا يتواجدون حاليا في العناية المركزة.

وأضاف السيد فورار أن هناك 11 ولاية سجلت بها أقل من 9 حالات و 23 ولاية لم تسجل أي حالة، فيما سجلت 14 ولاية أخرى أزيد من 10 حالات.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والالتزام بارتداء القناع الواقي.