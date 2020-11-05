Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

جراد يشيد بجهود الفقيد نزيم زويوش في تنمية الوطن  

  أدرج يـوم : الخميس, 05 تشرين2/نوفمبر 2020 18:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات

الجزائر - أشاد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الخميس ، بالمشوار المهني و جهود المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك، نزيم زويوش،الذي وافته المنية أمس الاربعاء عن عمر ناهز 80 سنة، منوها بمساهمته وبخبرته الـمتميزة في خدمة الوطن.

وجاء في برقية تعزية الوزير الأول لأسرة الفقيد : "لقد تلقيت ببالغ التأثر نبأ وفاة الـمغفور له بإذن الله، السيد نزيم زويوش، الخبير في شؤون النفط والرئيس الـمدير العام الأسبق لمؤسسة سوناطراك، رحمه الله وطيب ثراه، الذي تفقد فيه الجزائر إطارا بارزا ساهم بجهده وخبرته الـمتميزة في خدمة وطنه وتنمية بلاده".

وأضاف السيد جراد قائلا : " وبهذه المناسبة الأليمة، لا يسعني أمام قضاء الله وقدره، إلا أن أتقدم إليكم وإلى كل ذوي الراحل، بأخلص عبارات العزاء وأصدق الـمواساة، داعيا المولى جل وعلا، أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهمكم جميعا جميل الصبر وعظيم السلوان، إنه ولي ذلك وعليه قدير. +وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم الـمهتدون+".

وكان الفقيد قد شغل منصب رئيس مدير عام لمجمع سوناطراك بين سنتي 1995 و1997 ويعتبر واحد من ابرز الخبراء والمستشارين الذين تركوا بصمة في مجال الطاقة.

كلـمات مفتـاحيــة :
جراد يشيد بجهود الفقيد نزيم زويوش في تنمية الوطن  
  أدرج يـوم : الخميس, 05 تشرين2/نوفمبر 2020 18:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

21.02.10

اجتماع الحكومة يدرس مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعات الـمالية والطاقة والسكن

21.02.10

الإقامات الجامعية: تدابير عاجلة لتأمين الأحياء و منع دخول غير المقيمين

21.02.10

مراد: 48 ألف مشروع المخصص لمناطق الظل ستنجز حتما

21.02.10

ميترو الجزائر: تحويل مسار الحركة المرورية ببراقي من اجل انجاز محطة جديدة

21.02.10

التجارب النووية في الجزائر: ستورا لم يول أهمية للعواقب الصحية

21.02.10

الجمهورية الصحراوية "سترفع دعوى قضائية لدى محكمة الاتحاد الأفريقي ضد الجرائم المغربية"

الأكثــر قـراءة

21.02.08

الاتحاد الأفريقي: دعم المبادرة الجزائرية لإطلاق المتحف الإفريقي الكبير

21.02.08

الجزائر-سويسرا: اتفاق لدعم التعاون الثنائي لترقية الحلول السلمية للأزمات

21.02.08

تمويل الحملة الانتخابية سيكون تحت "مجهر" السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

21.02.09

الجزائر مستهدفة بحرب إلكترونية تقودها جهات أجنبية راهنت على "فشل" المسار الديمقراطي

21.02.08

غاز طبيعي: مشروع تعزيز الضغط لحقل حاسي الرمل يدخل مرحلة الاستغلال

21.02.08

الألعاب المتوسطية وهران-2022: إطلاق مسابقة فنية لأفضل تصميم لميدالية الطبعة ال19