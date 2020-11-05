جراد يشيد بجهود الفقيد نزيم زويوش في تنمية الوطن  

اجتماع الحكومة يدرس مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعات الـمالية والطاقة والسكن -

الإقامات الجامعية: تدابير عاجلة لتأمين الأحياء و منع دخول غير المقيمين -

شؤون دينية: دعوة الجزائريين إلى الحفاظ على اللحمة الوطنية في ظل المؤامرات التي تحاك ضد البلاد -

الشركة الجزائرية لصناعة السيارات بتيارت: تسليم 708 مركبات من علامة مرسيدس- بنز -

سنة 2020 محطة هامة في مسار تجسيد استراتيجية عصرنة قطاع الداخلية -

كوفيد-19: الجزائر تستلم 400 ألف من معدات للفحص الجيني السريع و 20 ألف معدات كشف من نوع PCR -

تصدير: الدعوة لفتح معبري الدبداب والطالب العربي في أقرب وقت -

نحو إرساء شبكة وطنية فاعلة للعمل التطوعي ذات بعد دولي -

توحد: الطفل أيوب.. سابقة في رياضة الفروسية على المستوى الإفريقي -

كوفيد-19: 223 إصابة جديدة، 183 حالة شفاء وحالتي (2) وفاة -

حوادث المرور: وفاة عشرة أشخاص وإصابة 381 آخرين خلال أسبوع -

السيد بوقدوم يتحادث هاتفيا مع نظيره الصيني -

فلاحة: نحو إعداد بطاقية وطنية للبذور استعدادا لإنشاء بنك للمحافظة على الأصناف المحلية -

الصحفية تنهنان لاصب توفيت بعد تلقيها عدة طعنات من طرف زوجها -

الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية: منح 6 رخص استكشاف منجمية بأزيد من 413 مليون دج -

إجماع على مقترحات الجزائر في إعداد مسودة البيان العربي لوضع المرأة العربية -

دورة الاتحاد الدولي بالمنستير للتنس: إيبو تتأهل إلى الدور الثاني -

التماس 10 سنوات حبسا في حق عبود هشام و4 في حق المتهمين مغزي وخراط -

ترشيح الممثل الفرانكو-جزائري طاهر رحيم لجائزتي غولدن غلوب و بافتا -