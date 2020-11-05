جراد يشيد بجهود الفقيد نزيم زويوش في تنمية الوطن  

وجاء في برقية تعزية الوزير الأول لأسرة الفقيد : "لقد تلقيت ببالغ التأثر نبأ وفاة الـمغفور له بإذن الله، السيد نزيم زويوش، الخبير في شؤون النفط والرئيس الـمدير العام الأسبق لمؤسسة سوناطراك، رحمه الله وطيب ثراه، الذي تفقد فيه الجزائر إطارا بارزا ساهم بجهده وخبرته الـمتميزة في خدمة وطنه وتنمية بلاده".
وأضاف السيد جراد قائلا : " وبهذه المناسبة الأليمة، لا يسعني أمام قضاء الله وقدره، إلا أن أتقدم إليكم وإلى كل ذوي الراحل، بأخلص عبارات العزاء وأصدق الـمواساة، داعيا المولى جل وعلا، أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهمكم جميعا جميل الصبر وعظيم السلوان، إنه ولي ذلك وعليه قدير. +وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم الـمهتدون+".
وكان الفقيد قد شغل منصب رئيس مدير عام لمجمع سوناطراك بين سنتي 1995 و1997 ويعتبر واحد من ابرز الخبراء والمستشارين الذين تركوا بصمة في مجال الطاقة.