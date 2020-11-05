إقامة أول صلاة جمعة غدا بجامع الجزائر

تصدير: الدعوة لفتح معبري الدبداب والطالب العربي في أقرب وقت -

نحو إرساء شبكة وطنية فاعلة للعمل التطوعي ذات بعد دولي -

توحد: الطفل أيوب.. سابقة في رياضة الفروسية على المستوى الإفريقي -

كوفيد-19: 223 إصابة جديدة، 183 حالة شفاء وحالتي (2) وفاة -

حوادث المرور: وفاة عشرة أشخاص وإصابة 381 آخرين خلال أسبوع -

السيد بوقدوم يتحادث هاتفيا مع نظيره الصيني -

فلاحة: نحو إعداد بطاقية وطنية للبذور استعدادا لإنشاء بنك للمحافظة على الأصناف المحلية -

الصحفية تنهنان لاصب توفيت بعد تلقيها عدة طعنات من طرف زوجها -

الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية: منح 6 رخص استكشاف منجمية بأزيد من 413 مليون دج -

إجماع على مقترحات الجزائر في إعداد مسودة البيان العربي لوضع المرأة العربية -

الشركة الجزائرية لصناعة السيارات بتيارت: تسليم 708 مركبات من علامة مرسيدس- بنز -

دورة الاتحاد الدولي بالمنستير للتنس: إيبو تتأهل إلى الدور الثاني -

ترشيح الممثل الفرانكو-جزائري طاهر رحيم لجائزتي غولدن غلوب و بافتا -

التجارب النووية في الجزائر: على فرنسا الاعتذار عن كل جرائمها الاستعمارية -

البطولة الوطنية للعدو الريفي: ترقب مشاركة حوالي 500 رياضي في موعد تيزي وزو -

التجارب النووية الفرنسية في الجزائر: عدم تطهير المواقع بعد مرور61 سنة -

مكافحة الإرهاب:النتائج الإيجابية المحققة تعكس الجهود الصادقة والمخلصة للجيش الوطني الشعبي في تعميم الأمن والاستقرار -

استراتيجية تنمية وانعاش مناطق الظل حققت هدفها الأول -

الرابطة الأولى: أولمبي المدية من أجل الالتحاق بالرائد ومباراتان بست نقاط في أسفل الترتيب -