Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الاستفتاء حول تعديل الدستور: إرجاع الكلمة للشعب من مطالب الحراك المبارك

  أدرج يـوم : الأحد, 01 تشرين2/نوفمبر 2020 11:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات
الاستفتاء حول تعديل الدستور: إرجاع الكلمة للشعب من مطالب الحراك المبارك

الجزائر - أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، اليوم الأحد، أن الاستفتاء على تعديل الدستور يسمح للشعب بأن يختار و يقرر في الوثيقة الأساسية لتسيير شؤونه، معتبرا أن إرجاع الكلمة للشعب من "مطالب الحراك المبارك".

وأكد السيد شنين في تصريح للصحافة عقب أدائه لواجبه الانتخابي حول تعديل الدستور بمتوسطة باستور (الجزائر العاصمة)، أن الاستفتاء على تعديل الدستور يسمح للشعب بأن "يختار و يقرر في الوثيقة الأساسية لتسيير شؤونه"، معتبرا أن "الأساس هو ارجاع الكلمة للشعب" التي كانت-مثلما قال- من "مطالب الحراك المبارك".

وأضاف السيد شنين أن "الشعب الجزائري له الوعي الكامل والمسؤولية في ادراك الرهانات وحجم التحديات التي تحيط بالبلاد".

كما أشار السيد شنين الى الفاتح نوفمبر، تاريخ اندلاع الثورة التحريرية المجيدة، معتبرا هذه الذكرى باليوم "الكبير" حيث ترحم بالمناسبة على أرواح الشهداء الثورة.

آخر تعديل على الأحد, 01 تشرين2/نوفمبر 2020 12:57
كلـمات مفتـاحيــة :
الاستفتاء حول تعديل الدستور: إرجاع الكلمة للشعب من مطالب الحراك المبارك
  أدرج يـوم : الأحد, 01 تشرين2/نوفمبر 2020 11:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

21.02.06

السيد جراد يمثل الرئيس تبون في قمة الاتحاد الافريقي

21.02.06

انطلاق القمة الإفريقية ال34 بأديس ابابا افتراضيا

21.02.06

هبوب رياح قوية على عدة ولايات من الوطن بداية من زوال يوم السبت

21.02.06

الجمعية العامة الانتخابية لرابطة الجزائر للملاكمة: ثلاثة مترشحين لمنصب الرئيس

21.02.06

المحكمة الجنائية الدولية تقر بالولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية

21.02.06

الصحراء الغربية: "الوضع القائم قبل 13 نوفمبر تجاوزه الزمن نهائيا"

الأكثــر قـراءة

21.02.04

مراجعة قانوني البلدية والولاية: ترسيخ أحكام جديدة لتأطير الحوكمة وتسيير الإدارة الإقليمية…

21.02.01

وكلاء المركبات الجديدة: منح ثلاثة رخص مؤقتة جديدة لممارسة النشاط

21.02.01

وصول أول شحنة من لقاح أسترا-زينيكا المضاد لكوفيد-19

21.02.01

مجلس قضاء الجزائر ينطق بالبراءة في حق محمد جميعي

21.02.01

نجاح باهر على الانترنت للفيلم القصير "دي.زومبي"

21.02.01

الطاهر ومان يعرض بالجزائر العاصمة أغلفة الكتب التي صممها