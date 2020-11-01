الاستفتاء حول تعديل الدستور: إرجاع الكلمة للشعب من مطالب الحراك المبارك

وأكد السيد شنين في تصريح للصحافة عقب أدائه لواجبه الانتخابي حول تعديل الدستور بمتوسطة باستور (الجزائر العاصمة)، أن الاستفتاء على تعديل الدستور يسمح للشعب بأن "يختار و يقرر في الوثيقة الأساسية لتسيير شؤونه"، معتبرا أن "الأساس هو ارجاع الكلمة للشعب" التي كانت-مثلما قال- من "مطالب الحراك المبارك".
وأضاف السيد شنين أن "الشعب الجزائري له الوعي الكامل والمسؤولية في ادراك الرهانات وحجم التحديات التي تحيط بالبلاد".
كما أشار السيد شنين الى الفاتح نوفمبر، تاريخ اندلاع الثورة التحريرية المجيدة، معتبرا هذه الذكرى باليوم "الكبير" حيث ترحم بالمناسبة على أرواح الشهداء الثورة.