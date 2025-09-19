ألعاب القوى/ بطولة العالم (الوثب الثلاثي): ياسر تريكي يحرز المركز الرابع في النهائي

طوكيو - أحرز الجزائري، محمد ياسر تريكي، يوم الجمعة بطوكيو (اليابان)، المركز الرابع في نهائي منافسات الوثب الثلاثي ضمن بطولة العالم لألعاب القوى 2025، التي تتواصل إلى غاية 22 سبتمبر.

وحقق تريكي قفزة بلغت 25ر17 مترا في محاولته الأولى، لكنه فشل في ثلاث محاولات من أصل الست المتاحة له، مكتفيا بمرتبة رابعة مشرفة.

وفي مسابقة كان التنافس فيها قويا وشديدا حتى المحاولات الأخيرة، توِج البرتغالي، بيدرو بيكاردو، باللقب العالمي بقفزة بلغت 91ر17 مترا، سجلها في محاولته السادسة والأخيرة.

أما الميدالية الفضية، فكانت من نصيب الإيطالي، أندريا دالافالي، بفضل وثبة سادسة وأخيرة بطول 64ر17 مترا، بعدما كان في المركز الرابع بوثبة قدرت ب ـ24ر17 مترا، بينما عادت الميدالية البرونزية للكوبي، لازارو مارتينيز، الذي قفز 49ر17 مترا في محاولته الثانية.

وتختتم المشاركة الجزائرية في بطولة العالم لألعاب القوى بطوكيو، يوم غد السبت، بمشاركة صاحب الميدالية البرونزية في الألعاب الأولمبية-2024، جمال سجاتي، في نهائي سباق 800 متر، المقرر في الساعة 22ر14 (بتوقيت الجزائر)، حاملا معه آمال الجزائر في تحقيق ميدالية عالمية.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الموعد العالمي سجل حضور أكثر من ألفي رياضي، يمثلون 200 بلد، من بينها الجزائر، التي شاركت بكل من: سليمان مولى، جمال سجاتي ومحمد علي قواند (800م)، أمين بوعناني (110م حواجز)، هيثم شنيتف (1500م)، عبد الرزاق شارك ومحمد بن يطو (الماراتون), ياسر محمد طاهر تريكي (الوثب الثلاثي)، أسامة خنوسي (رمي القرص) وزهرة تاتار (رمي المطرقة/سيدات).