  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 سبتمبر 2025 18:24     الفئـة : رياضــة

الجزائر - ستكون الجزائر ممثلة بستة مصارعين (خمسة رجال وسيدة), في بطولة العالم للجيدو لفئة الشباب (5- 8 أكتوبر 2025), المقررة بالعاصمة البيروفية, ليما, حسب ما أعلنه المنظمون.

ويتعلق الأمر بكل من أسامة عبد الحق هيزيل (-66 كلغ), أيوب بن لاعريبي (-66 كلغ), عبد السلام بلبلحوت (-73 كلغ), عماد مهيبل (-81 كلغ), عثمان عرباوي (-100 كلغ), عند الرجال, وكذا ليديا كشوت (+78 كلغ) عند السيدات.

وسيخوض المنافسات العالمية نحو 396 مصارعا (210 ذكور و186 إناث), يمثلون 61 دولة من مختلف القارات, على أن تعقبها مسابقات حسب الفرق, في يوم واحد يوم 8 أكتوبر.

عند الرجال, تم اعتماد الأوزان: -60 كلغ, -66 كلغ, -73 كلغ, -81 كلغ, -90 كلغ, -100 كلغ, + 100 كلغ, بينما عند السيدات فهي -48 كلغ, -52 كلغ, -57 كلغ, -63 كلغ, -70 كلغ, -78 كلغ و+78 كلغ.

وتعد اليابان والبرازيل الأكثر تمثيلا بـ18 مصارعا لكل بلد, متبوعين بإيطاليا, كازاخستان والبيرو, البلد المنظم بـ 17 مصارعا. بالمقابل, ستقتصر مشاركة بعض الدول على مصارع واحد فقط مثل لبنان و على غرار, سيراليون, ليشتنشتاين, الدنمارك وجمهورية التشيك.

وتحسبا لمشاركته في هذا الموعد العالمي, يتواجد المنتخب الجزائري في معسكر بأوزبكستان من 12 إلى 28 سبتمبر, بعد أن استفاد في أغسطس المنصرم من عدة  دورات تحضيرية, بينها تربص بدني بتيكجدة (ولاية البويرة). وفي هذا الإطار, أكدت الاتحادية الجزائرية للجيدو - في بيان لها - أن هذا التربص "من شأنه أن يمكن شبابنا من تحسين جاهزيتهم البدنية والفنية قصد رفع حظوظهم في تقديم أداء مشرف خلال مونديال ليما".

  جيدو- مونديال 2025 (أواسط): الجزائر حاضرة بستة مصارعين في موعد ليما (بيرو)

