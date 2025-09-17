كرة القدم/رابطة ابطال افريقيا/الدور الأول التمهيدي (ذهاب): م.الجزائر و ش.القبائل في حملة السعي نحو استعادة المجد الافريقي

الجزائر - يدشن فريقا مولودية الجزائر وشبيبة القبائل, ممثلا كرة القدم الجزائرية في رابطة أبطال افريقيا, حملة السعي نحو استعادة المجد القاري, عندما يحلان يوم السبت, ضيفين على نادي فوس الليبيري وأف سي بيبياني غولد ستارز الغاني, تواليا, في ذهاب الدور التمهيدي.

ويأمل الفريقان في العودة الى أرض الوطن بنتيجتين إيجابيتين, تمكنهما من التحضير في ظروف نفسية جيدة لمقابلتي العودة, ومنهما تحقيق بداية مغامرة قارية قوية والحفاظ على هيبتهما في افريقيا.

وعقب تتويجه بلقب البطولة الوطنية الموسم الفارط, يعود فريق مولودية الجزائر للمرة الثانية تواليا الى الساحة القارية, في ثوب الفريق الذي يستحق المتابعة.

وبعدما بلغ الدور ربع النهائي في الطبعة السابقة من هذه المنافسة, يأمل النادي العاصمي في تحقيق نتيجة أفضل من سابقتها والذهاب الى أبعد محطة بالنظر الى امكانياته وقدرات لاعبيه.

ومن أجل تحقيق هذا المبتغى, سخرت إدارة المولودية كل الامكانيات على غرار الاستقدامات المدروسة, من خلال المزج بين لاعبين ذوي خبرة وآخرين شبان واعدين, يقودهم مدرب محنك, يتعلقالأمر بالجنوب افريقي رولاني موكوينا, المتعود على المنافسات القارية للأندية, وهو ما يؤكد نية مسؤولي الفريق في اللعب على الأدوار الأولى هذا الموسم في افريقيا.

وسيكون الاختبار الأول بالنسبة لـ"العميد" يوم السبت (00ر18 بتوقيت الجزائر) في ليبيريا أمام نادي فوسي, غير المعروف على الصعيد الافريقي والراغب في تحقيق الفوز على أرضه, وهو ما يجعل المولودية مطالبة باليقظة, تفاديا لأي مفاجأة غير سارة تحسبا للتأكيد في مواجهة الاياب.

-- شبيبة القبائل : عودة طموحة الى الساحة القارية --

بدروها, شبيبة القبائل, وبعد غياب لثلاثة مواسم, حيث تعود آخر مشاركة لها في 2022-2023, ستسجل عودتها الكبيرة والمنتظرة الى منافسة رابطة الابطال, وهي تتمتع بسجل ثري وتجربة تاريخية على المستوى القاري, لكن هذه المرة بنية التألق الجديد.

وتعول ادارة النادي على تكوين فريق تنافسي لتحقيق مشوار جيد واستعادة بريقه الضائع (7 ألقاب في مختلف المنافسات القارية).

وبمناسبة هذه العودة التي يأمل أنصارها أن تكون "مربوحة", ستشد الشبيبة الرحال الى آكرا لمواجهة, أف سي بيبياني غولد ستارز, ثاني الترتيب في البطولة الغانية, يوم السبت (00ر15 بتوقيت الجزائر), وهي مواجهة ستكون صعبة للفريقين, الا ان "الكناري" يمتلك كل الامكانيات للعودة بنتيجة مرضية.

وتدخل المولودية والشبيبة غمار المنافسة القارية القوية في وقت تعول فيه الكرة الجزائرية استعادة أمجادها في افريقيا, وما يبعث على الأمل هي النتائج التي ما فتئ يحققها الفريقان في المواعيد القارية, في انتظار دخول اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد في منافسة كأس الكنفيدرالية (كاف).

وبات فريقا مولودية الجزائر وشبيبة القبائل مطالبين بتأكيد قوتيهما الذهنية وتفوقهما التكتيكي مع فعالية هجومية أملا في خطو خطوة نحو المرور إلى الدور التصفوي الثاني.