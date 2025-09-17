الرابطة الثانية هواة لكرة القدم/الجولة الثانية : فرصة لبعض الأندية للتأكيد ولأخرى للتدارك

الجزائر - ستكون الجولة الثانية من بطولة الرابطة الثانية هواة لكرة القدم, المقررة يومي الجمعة والسبت (00ر16), فرصة للأندية الفائزة في الجولة الافتتاحية من أجل التأكيد وبالنسبة للفرق المنهزمة للتدارك وتحقيق الانطلاق المرجوة.

في مجموعة وسط-غرب, ستكون القمة بوهران بين الرائدين, جمعية وهران والضيف شبيبة الأبيار (3 ن لكل منهما), في اقوى مباريات هذه الجولة حيث يسعى كل طرف الى فرض منطقه لاسيما للفريق المحلي من اجل الظفر بالنقاط الثلاث والانفراد بالريادة في حال تعثر بقية الاندية.

وتسعى الجمعية الى تأكيد بدايتها القوية بعد الفوز خارج الديار على حساب شباب تموشنت (2-0), في الوقت الذي تدخل فيه الشبيبة بمعنويات مرتفعة عقب فوزها على شبيبة تيارت (2-1).

وستكون هذه الجولة فرصة لفريق اتحاد الحراش لتدارك تعثره الأخير حين يستقبل اتحاد بشار الجديد, في مواجهة يرتقب أن تشهد تنافسا قويا, خاصة بعد ابناء الجنوب أمام الصاعد شبيبة تيقصراين (2-2).

أما "الحراشية" فقد سجلوا تعادلا بطعم الخسارة أمام مولودية سعيدة في الجولة الماضية بملعبهم الجديد بالكالتيوس (شرقي العاصمة), ما يزيد من الضغط على أبناء المدرب عز الدين آيت جودي من أجل العودة إلى سكة الانتصارات بهدف التنافس على ورقة الصعود الوحيدة.

وفي سعيدة, تسعى المولودية المحلية إلى تحقيق أول فوز, عندما تستقبل رائد القبة, المنتشي بانتصاره الأخير على وداد مستغانم (1-0).

من جهته, سيكون ملعب -قايد أحمد- بتيارت مسرحا للقاء مرتقب بين الشبيبة المحلية ونجم القليعة, وعين "الزرقاء" الى استعادة توازنها, بينما يدخل الضيوف معولين على إضافة انتصار ثاني إلى رصيدهم بعد فوزهم على البساط امام امل الأربعاء في الجولة الاولى, بسبب غياب هذا الأخير.

بالمقابل, سيستضيف أمل الأربعاء, الذي بدأ موسمه بمشاكل إدارية كبيرة كلفته الغياب أمام القليعة وخسران المباراة, فريق نصر حسين داي, الذي أظهر نوايا واضحة للتنافس على ورقة الصعود عقب فوزه المقنع على وداد تلمسان (2-0).

وفي بقية اللقاءات, تسعى شبيبة تيقصراين الى تأكيد تعادلها الثمين خارج الديار, عندما تستقبل فريق وداد تلمسان الساعي الى تعويض الخسارة أمام "النصرية", وهو الامر نفسه بالنسبة لوداد مستغانم, المنهزم بالقبة (0-1) والذي سيحاول الاستدراك ضد الصاعد الجديد شباب أدرار, الفائز على غالي معسكر (2-0).

وفي لقاء اخر, يلتقي غالي معسكر بالجار شباب تموشنت, حيث يسعى كلا الطرفين للفوز للتصالح مع الجماهير.

مجموعة وسط- شرق : مولودية بجاية ومولودية قسنطينة من أجل فرض السيطرة

اما في مجموعة وسط شرق, فيسعى فريقا مولودية بجاية ومولودية قسنطينة الى تأكيد البداية الجيدة التي حققاها في الجولة الافتتاحية, عندما يتنقلان الى اتحاد بسكرة وهلال شلغوم العيد.

وسيحاول "الموب" الاستثمار في الوضع الصعب الذي يعيشه الهلال (المنهزم على البساط في الجولة المنصرمة), فيما سيكون "الموك" أمام مهمة شائكة عند تنقله إلى الاتحاد البسكري الذي سجل انطلاقة أمس (الثلاثاء) عندما عاد بالنقاط الثلاثة من تنقله إلى خميس الخشنة, وسيسعى هو الآخر الاحتفاظ بالريادة للتنافس على تأشيرة الصعود ولو أن الموسم في بداياته.

من جهته, يشد شباب باتنة الرحال الى بومرداس في تنقل صعب إلى اتحاد خميس الخشنة, في رحلة البحث عن أول انتصار له بعد التعثر على ميدانه في الداربي أمام اتحاد الشاوية (2-2), بينما سيكون اتحاد عنابة, أمام تحد جديد حين يحل ضيفا على نجم مقرة, في لقاء يرتقب أن يكون حماسيا, بالنظر إلى طموح الفريقين للبقاء ضمن كوكبة المقدمة.

وبالنسبة لبقية المباريات, ستبحث الفرق الى تسجيل اول ثلاث نقاط لها, سيما المنهزمة في الجولة الأولى على غرار الصاعد شباب بني ثور (0 ن) الذي يستضيف شبيبة جيجل (1 ن) ومولودية باتنة (0 ن) التي تستقبل نادي التلاغمة (1 ن).

كما يدخل اتحاد الشاوية في ثوب المرشح للفوز بعد التعادل المحقق خارج الديار في الجولة الأولى, عندما يستقبل الوافد الجديد نجم بني ولبان المتعادل على ميدانه امام شباب برج منايل (1-1).اما جمعية الخروب, فستكون امام اختبار جدي على أرضها, عندما تستقبل شباب برج منايل, العنيد خارج ارضه.

وتجرى مباريات مجموعة وسط-شرق يوم السبت على (00ر16), اما لقاءات مجموعة وسط-غرب فبرمجت ليوم الجمعة ابتداء من (00ر16), باستثناء مباراة غالي معسكر-شباب تيموشنت التي ستلعب يوم السبت في نفس التوقيت.

برنامج مباريات الجولة الثانية لبطولة الرابطة الثانية-هواة لكرة القدم (مجموعة وسط-شرق), المقررة يوم السبت على (16:00) :

اتحاد بسكرة - مولودية قسنطينة

شباب بني ثور - شبيبة جيجل

مولودية باتنة - نادي التلاغمة

اتحاد الشاوية - نجم بني ولبان

اتحاد عنابة - نجم مقرة

جمعية الخروب - شباب برج منايل

اتحاد خميس الخشنة - شباب باتنة

هلال شلغوم العيد - مولودية بجاية

الترتيب نقاط لعب

شبيبة جيجل 3 1

-- اتحاد بسكرة 3 1

-- مولودية بجاية 3 1

--. مولودية قسنطينة 3 1

اتحاد الشاوية 1 1

--. شباب باتنة 1 1

--. نجم بني ولبان 1 1

--. شباب برج منايل 1 1

--. نجم مقرة 1 1

--. جمعية الخروب 1 1

--. نادي التلاغمة 1 1

--. اتحاد عنابة 1 1

13.شباب بني ثور 0 1

-- مولودية باتنة 0 1

-- هلال شلغوم العيد 0 1

-- اتحاد خميس الخشنة 0 1 .

برنامج مباريات الجولة الثانية لبطولة الرابطة الثانية-هواة لكرة القدم (مجموعة وسط-غرب), المقررة يومي الجمعة والسبت على (00ر16) :

الجمعة 19 سبتمبر :

اتحاد الحراش - اتحاد بشار جديد

جمعية وهران - شبيبة الأبيار

شبيبة تيارت - نجم القليعة

مولودية سعيدة -رائد القبة

أمل الأربعاء - نصر حسين داي

شبيبة تيقصراين - وداد تلمسان

وداد مستغانم - شباب أدرار

السبت 20 سبتمبر :

غالي معسكر - شباب تموشنت

الترتيب نقاط لعب

نجم القليعة 3 1

-- شباب أدرار 3 1

--. نصر حسين داي 3 1

--. جمعية وهران 3 1

--. شبيبة الأبيار 3 1

--. رائد القبة 3 1

اتحاد بشار الجديد 1 1

--. شبيبة تيقصراين 1 1

--. اتحاد الحراش 1 1

--. مولودية سعيدة 1 1

وداد مستغانم 0 1

--. شبيبة تيارت 0 1

--. غالي معسكر 0 1

--. وداد تلمسان 0 1

--. شباب تموشنت 0 1