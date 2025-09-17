الرابطة الأولى موبيليس (الجولة الخامسة): قمتان قويتان بين ش.الساورة- ا.الجزائر و م. الرويسات- و.سطيف

الجزائر - ستعرف الجولة الخامسة من بطولة الرابطة الأولى موبيليس لكرة القدم, المقررة أيام الجمعة والسبت والأربعاء 24 سبتمبر, قمتين واعدتين تجمعان شبيبة الساورة- اتحاد الجزائر ومستقبل الرويسات- وفاق سطيف, فيما سيكون المتصدر أولمبيك آقبو في تنقل صعب إلى العاصمة لمواجهة متذيل الترتيب نادي بارادو.

ويطمح فريق شبيبة الساورة, أحد متصدري البطولة بـ(7 نقاط) والعائد بفوز ثمين خارج ميدانه أمام شباب بلوزداد (2-1), الى تأكيد بدايته الموفقة, عندما يستضيف اتحاد الجزائر ثامن الترتيب (5 ن) المتعثر على أرضه أمام اتحاد خنشلة (1-1).

من جهته, سيكون فريق مستقبل الرويسات, الذي يتقاسم الريادة مع عدد من الفرق الاخرى (7 ن), على موعد مع مباراة "مفخخة" عندما يستقبل بملعب 18 فبراير بورقلة, تشكيلة وفاق سطيف (المركز 5, 6 ن), الذي استعاد توازنه مؤخرا, في لقاء يعد بالتشويق بين فريقين يسعيان لتأكيد صحوتهما.

وتحذو أشبال المدرب المخضرم عبد القادر عمراني , إرادة قوية, لتأكيد نتائجهم الجيدة التي عادوا بها في خرجتهم الاخيرة من مستغانم أمام الترجي (1-1), وكلهم طموح في مواصلة ديناميكيتهم الايجابية, ولما لا تسجيل الانتصار الثالث بعد الاول امام شبيبة الساورة (2-1) والثاني على حساب مولودية البيض (1-0).

إقرأ أيضا: الرابطة الاولى: فوز ثمين لفريق مولودية الجزائر أمام مولودية وهران 3-

غير ان المهمة لن تكون سهلة, أمام "النسر الاسود", الذي سيشد الرحال الى الجنوب الجزائري مفعم بمعنويات عالية , بعد الفوز الثمين في "داربي" الشرق أمام شباب قسنطينة (2-1), حيث سمحت هذه النتيجة للوفاق, بالبصم على أول انتصار له منذ انطلاق الموسم , بعد ثلاثة تعادلات متتالية , أمام كل من اتحاد خنشلة وشبيبة الساورة ومولودية البيض تواليا وبنفس النتيجة (1-1).

من جهته, يعول أولمبيك أقبو, صاحب الانطلاقة القوية وأحد الاندية التي تحتل الريادة (7 ن), على "الاستثمار" في الوضع الصعب الذي يمر به مستضيفه نادي بارادو, متذيل الترتيب بنقطة وحيدة والمنهزم أمام نادي بن عكنون (0-1) مما عجل برحيل المدرب بلال دزيري, والفوز عليه فوق ميدانه 20 اوت 55 بالعاصمة, من أجل البقاء ضمن كوكبة الصدارة.

أما شباب قسنطينة, المتواجد في الصف الخامس بـ(6 نقاط), والباحث عن تعويض خسارته أمام وفاق سطيف (1-2), سيستقبل أولمبي الشلف, صاحب المركز 13 (4 ن) في مباراة, يبدو فيها الشباب القسنطيني " مرشحا للفوز "على الورق", لكن التكهن بنتيجتها يبقى مفتوحا على جميع الاحتمالات.

بدوره, فريق مولودية البيض, أحد متذيلي الترتيب (1 ن), والذي يعرف بداية صعبة مع المدرب شريف حجار, سيكون أمام فرصة تحقيق "الديكليك" عندما يستضيف شباب بلوزداد (المركز 11, 4 ن), "الجريح" والساعي الى تعويض خسارته على أرضه أمام شبيبة الساورة (1-2), في لقاء محفوف بالمخاطر لأبناء "العقيبة" الذين يسعون لحصد النقاط تفاديا لفقدان "الاتصال" مع كوكبة المقدمة.

ويشار أن الجولة الخامسة انطلقت يوم الثلاثاء, بتنظيم مقابلة مولودية الجزائر- مولودية وهران, والتي عرفت تحقيق "العميد" لفوز صعب بنتيجة (3-2) بميدانه, ملعب "الشهيد علي عمار" المدعو علي لابوانت- بالدويرة. وهي النتيجة التي سمحت له الالتحاق بكوكبة مقدمة الترتيب المشكلة من خمسة أندية برصيد (7 نقاط).

وستختتم هذه الجولة الخامسة, يوم الأربعاء 24 سبتمبر بإجراء مباراة شبيبة القبائل- ترجي مستغانم, بملعب "حسين آيت أحمد" بتيزي وزو ابتداء من الساعة 00ر19.

برنامج مباريات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة الأولى "موبيليس" لكرة القدم, المقررة أيام الجمعة والسبت والاربعاء المقبل:

الثلاثاء 16 سبتمبر:

مولودية الجزائر - مولودية وهران 3-2

الجمعة 19 سبتمبر :

نادي بارادو - أولمبي اقبو (00ر16)

شباب قسنطينة - جمعية الشلف (45ر17)

مستقبل الرويسات - وفاق سطيف (00ر20)

السبت 20 سبتمبر:

اتحاد خنشلة - نجم بن عكنون (00ر16)

شبيبة الساورة - اتحاد الجزائر (00ر20)

مولودية البيض - شباب بلوزداد (00ر16)

الاربعاء 24 سبتمبر:

شبيبة القبائل - ترجي مستغانم (00ر19)

الترتيب نقاط لعب

1. مولودية الجزائر 7 3

-- أولمبيك آقبو 7 4

-- مستقبل الرويسات 7 4

-- مولودية وهران 7 5

-- شبيبة الساورة 7 4

6. اتحاد خنشلة 6 4

-- شباب قسنطينة 6 4

-- وفاق سطيف 6 4

9. اتحاد الجزائر 5 3

-- ترجي مستغانم 5 4

11. شباب بلوزداد 4 3

-- نجم بن عكنون 4 3

--. جمعية الشلف 4 4