ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 سبتمبر 2025 13:05     الفئـة : رياضــة

طوكيو - تأهل الجزائري محمد ياسر طاهر تريكي الى نهائي منافسات الوثب الثلاثي خلال التصفيات التي جرت اليوم الاربعاء ضمن بطولة العالم لألعاب القوى 2025 الجارية حاليا بالعاصمة اليابانية, طوكيو.

وحقق ممثل الجزائر (28 سنة) في المحاولة الأولى قفزة قدرها 26ر17 متر, مكنته من التأهل ضمن الرياضيين ال12 إلى المسابقة النهائية.

من جهتهما, تأهل العداءان الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى الدور نصف النهائي لسباق ال800 متر الذي سيجري غدا الخميس على الساعة الخامسة و45 د صباحا (بتوقيت الجزائر), بينما برمج السباق النهائي يوم السبت على الساعة السادسة و22 د صباحا.

وتشارك الجزائر في مونديال طوكيو بعشرة رياضيين : سليمان مولى, جمال سجاتي و محمد علي قواند (800م), أمين بوعناني (110م حواجز), هيثم شنيتف (1500م), عبد الرزاق شريك ومحمد بن يطو (الماراتون), ياسر محمد طاهر تريكي (الوثب الثلاثي), أسامة خنوسي (رمي القرص) وزهرة تاتار (رمي المطرقة/سيدات).

كلـمات مفتـاحيــة :
ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 سبتمبر 2025 13:05     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

الدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة: إطلاق مبادرة الأعمال الإفريقية

25.09.21

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

25.09.21

العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 65283 شهيدا و 166575 مصابا

25.09.21

الصحراء الغربية: المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة يصل إلى مخيمات اللاجئين…

25.09.21

افتتاح الموسم الثقافي الجديد بعنابة تحت شعار "فن يولد وإبداع يتجدد"

25.09.21

أمطار ورعود مرتقبة عبر عدة ولايات من الوطن ابتداء من يوم الأحد

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق