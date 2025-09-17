ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

طوكيو - تأهل الجزائري محمد ياسر طاهر تريكي الى نهائي منافسات الوثب الثلاثي خلال التصفيات التي جرت اليوم الاربعاء ضمن بطولة العالم لألعاب القوى 2025 الجارية حاليا بالعاصمة اليابانية, طوكيو.

وحقق ممثل الجزائر (28 سنة) في المحاولة الأولى قفزة قدرها 26ر17 متر, مكنته من التأهل ضمن الرياضيين ال12 إلى المسابقة النهائية.

من جهتهما, تأهل العداءان الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى الدور نصف النهائي لسباق ال800 متر الذي سيجري غدا الخميس على الساعة الخامسة و45 د صباحا (بتوقيت الجزائر), بينما برمج السباق النهائي يوم السبت على الساعة السادسة و22 د صباحا.

وتشارك الجزائر في مونديال طوكيو بعشرة رياضيين : سليمان مولى, جمال سجاتي و محمد علي قواند (800م), أمين بوعناني (110م حواجز), هيثم شنيتف (1500م), عبد الرزاق شريك ومحمد بن يطو (الماراتون), ياسر محمد طاهر تريكي (الوثب الثلاثي), أسامة خنوسي (رمي القرص) وزهرة تاتار (رمي المطرقة/سيدات).