كاس افريقيا 2025- اقل من 17 سنة:الكاف تختار 3 حكام جزائريين لإدارة مقابلات المرحلة النهائية من المنافسة

  أدرج يـوم : الجمعة, 14 مارس 2025 13:33     الفئـة : رياضــة

القاهرة- اختارت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (كاف), ثلاثة حكام جزائريين (حكمتان اثنتان و حكم واحد), لإدارة مقابلات المرحلة النهاية من كاس افريقيا لكرة القدم (اقل من 17 سنة), المقرر اجراؤها في الفترة الممتدة من 30 مارس الى 19 ابريل 2025 .

ويتعلق الامر بكل من الحكمة الرئيسية غادة محاط و الحكمة المساعدة اسماء فريال, فيما تم اختيار الحكم الدولي  لحلو بن براهم في قائمة الحكام الذين سيشرفون على تقنية الحكم الفيديو المساعد "فار" .

وفي المجموع, اختارت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم 64 شخصا للإشراف على مقابلات هذه الدورة, بين حكام رئيسيين و حكام مساعدين و حكام في تقنية الفيديو المساعد "الفار" و مكونين و اعضاء في  الطاقم الفني, وذلك تحت قيادة  الايفواري نوماندياز ديزيري دووي.

ومن خلال هذه التركيبة النوعية من الحكام المختارين لإدارة المنافسة, تعد نهائيات كاس افريقيا للأمم (اقل من 17 سنة) بمواجهات قوية ستحظى دون شك بتحكيم جيد.

للاشارة, ان المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة, لم ينجح في اقتطاع تأشيرة التأهل لهذه المنافسة القارية المؤهلة لمونديال هذه الفئة (- 17سنة).

  أدرج يـوم : الجمعة, 14 مارس 2025 13:33     الفئـة : رياضــة   شارك

