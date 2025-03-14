كرة القدم : باتريس موتسيبي يهنئ وليد صادي بمناسبة انتخابه عضوا في المكتب التنفيذي للكاف

  أدرج يـوم : الجمعة, 14 مارس 2025 12:34     الفئـة : رياضــة

 الجزائر- هنأ رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم, باتريس موتسيبي, رئيس الفاف وليد صادي بمناسبة انتخابه عضوا في المكتب التنفيذي للكاف, وذلك على هامش الجمعية العامة ال14 الاستثنائية التي جرت الأربعاء 12 مارس بالعاصمة المصرية القاهرة, حسب ما كشفته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عبر بيان رسمي سهرة الخميس.

وقال موتسيبي, في رسالة نشرت عبر الموقع الرسمي للفاف :  "أخي العزيز وليد, أتقدم إليكم بأصدق التهاني بمناسبة انتخابكم عضوا في المكتب التنفيذي للكاف. إن قيادتكم والتزامكم المستمر بتطوير كرة القدم في الجزائر, وفي منطقة اتحاد شمال إفريقيا, وعلى مستوى القارة الإفريقية ككل, يحظيان بتقدير واسع, وهو ما يعكسه الدعم الكبير والهتافات التي تلقيتموها خلال الجمعية العامة الاستثنائية للكاف".

واضاف المسؤول الاول على الهيئة القارية : "يسعدني أن نواصل العمل معا داخل المكتب التنفيذي للكاف من أجل الارتقاء بكرة القدم الإفريقية وتعزيز مكانتها, أتمنى لكم كل التوفيق في هذه المهمة الجديدة".

وكان رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم,  وليد صادي, قد انتخب بالتزكية لعضوية المكتب التنفيذي للكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم (كاف).

من جهة اخرى, اعيد انتخاب الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيسا لعهدة جديدة مدتها أربع سنوات حتى عام 2029,  بعد مصادقة الجمعية العامة الرابعة عشرة الاستثنائية للهيئة الكروية القارية يوم الأربعاء 12 مارس في القاهرة.

