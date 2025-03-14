تصفيات مونديال لأقل من 17 سنة إناث: المنتخب الوطني يواصل التحضيرات لاستقبال بوتسوانا

  أدرج يـوم : الجمعة, 14 مارس 2025 12:17     الفئـة : رياضــة

 

الجزائر- يواصل المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم للإناث أقل من 17 سنة, تحضيراته لمواجهة منتخب بوتسوانا, في إطار إياب الدور الثاني من تصفيات كأس العالم 2025, المقررة يوم الأحد 16 مارس الجاري, بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة, بداية من الساعة 00ر21سا, حسب بيان "الفاف".

وكشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أن فتيات الخضر أجرين, سهرة الأربعاء, حصة تدريبية بمركز سيدي موسى, بحضور كامل التعداد, حيث ركز الطاقم الفني على الجوانب التقنية والتكتيكية, مع تصحيح الأخطاء المسجلة في لقاء الذهاب.

كما شهدت الحصة التحاق الحارسة الثالثة, وسام فتيون, التي لم تكن ضمن قائمة المتنقلات إلى بوتسوانا لأسباب فنية, قبل أن يتم استدعاؤها مجددا, حسب نفس المصدر.

و يذكر أن المنتخب الوطني انهزم في لقاء الذهاب, يوم السبت الماضي, أمام مضيفه البوتسواني, بملعب عوبيد إيتاني شيلوم, بنتيجة (2-1), ما يفرض عليه الفوز في لقاء الإياب للتأهل.

وسيقام الدور التصفوي الثالث و الأخير من التصفيات شهر أبريل المقبل (مقابلات الذهاب 18, 19 , 20 أبريل / العودة أيام 25, 26, 27 أبريل).

وستقتطع أربعة منتخبات إفريقية تأشيرة التأهل لنهائيات كأس العالم 2025 المقررة بإفريقيا.

ومعلوم أن المنتخب الوطني النسوي لفئة أقل من 17 سنة, كان قد اقتطع تأشيرة المرور إلى الدور الثاني عقب تجاوزه في شهر يناير الفارط نظيره التونسي (ذهابا ب1-0 و العودة 0-0).

كلـمات مفتـاحيــة :
تصفيات مونديال لأقل من 17 سنة إناث: المنتخب الوطني يواصل التحضيرات لاستقبال بوتسوانا
  أدرج يـوم : الجمعة, 14 مارس 2025 12:17     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.24

تاشريفت يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين

25.09.24

انضمام الجزائر كعضو ملاحظ وحيد إلى الآيبا: البرلمان العربي يهنئ المجلس الشعبي الوطني

25.09.24

الجزائر تجدد التأكيد على أن الحوار والتفاوض هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الروسية-الأوكرانية

25.09.23

رياض منصور: الاعتراف بفلسطين حق وليس منة ونطالب بوقف المجازر في غزة

25.09.23

كوبا ضيف شرف الدورة ال 12 لمهرجان الجزائر الدولي للفيلم ديسمبر القادم

25.09.23

برنامج عدل 3: ضرورة استكمال كل الاجراءات المتعلقة بعقود الاراضي قبل فتح أي ورشة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.23

تربية : انطلاق إيداع التماسات إعادة إدماج التلاميذ بداية من يوم غد الأربعاء عبر فضاء…

25.09.23

الموقف السياسي والدبلوماسي للجزائر بمؤتمر حل الدولتين, ترجمة حية لثوابت السياسة الجزائرية…

25.09.22

مراقبة مطابقة المركبات المستوردة : منصة حجز المواعيد ستقلص مدة معالجة الملفات إلى 20 دقيقة

25.09.23

تصفيات مونديال 2026 (الجولة 9 - مجموعة 7) : وهران تستعد لمباراة الصومال - الجزائر

25.09.22

بداري يشرف على مراسم افتتاح السنة الجامعية الجديدة 2025-2026

25.09.23

العداء "جمال سجاتي": أنا سعيد بميداليتي الفضية وهدفي الذهب في الألعاب الأولمبية 2028