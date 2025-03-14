تصفيات مونديال لأقل من 17 سنة إناث: المنتخب الوطني يواصل التحضيرات لاستقبال بوتسوانا

الجزائر- يواصل المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم للإناث أقل من 17 سنة, تحضيراته لمواجهة منتخب بوتسوانا, في إطار إياب الدور الثاني من تصفيات كأس العالم 2025, المقررة يوم الأحد 16 مارس الجاري, بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة, بداية من الساعة 00ر21سا, حسب بيان "الفاف".

وكشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أن فتيات الخضر أجرين, سهرة الأربعاء, حصة تدريبية بمركز سيدي موسى, بحضور كامل التعداد, حيث ركز الطاقم الفني على الجوانب التقنية والتكتيكية, مع تصحيح الأخطاء المسجلة في لقاء الذهاب.

كما شهدت الحصة التحاق الحارسة الثالثة, وسام فتيون, التي لم تكن ضمن قائمة المتنقلات إلى بوتسوانا لأسباب فنية, قبل أن يتم استدعاؤها مجددا, حسب نفس المصدر.

و يذكر أن المنتخب الوطني انهزم في لقاء الذهاب, يوم السبت الماضي, أمام مضيفه البوتسواني, بملعب عوبيد إيتاني شيلوم, بنتيجة (2-1), ما يفرض عليه الفوز في لقاء الإياب للتأهل.

وسيقام الدور التصفوي الثالث و الأخير من التصفيات شهر أبريل المقبل (مقابلات الذهاب 18, 19 , 20 أبريل / العودة أيام 25, 26, 27 أبريل).

وستقتطع أربعة منتخبات إفريقية تأشيرة التأهل لنهائيات كأس العالم 2025 المقررة بإفريقيا.

ومعلوم أن المنتخب الوطني النسوي لفئة أقل من 17 سنة, كان قد اقتطع تأشيرة المرور إلى الدور الثاني عقب تجاوزه في شهر يناير الفارط نظيره التونسي (ذهابا ب1-0 و العودة 0-0).