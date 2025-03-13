جمعية الكونفدراليات الإفريقية للرياضات الأولمبية، هيئة في خدمة النخبة الرياضية الإفريقية

الجزائر - عقدت، يوم الخميس، بالجزائر العاصمة، جمعية الكونفدراليات الإفريقية للرياضات الأولمبية (ك.إ.رأ) التي أنشئت حديثا لخدمة النخبة الرياضية الإفريقية، اجتماعها الأول لمكتبها التنفيذي وهو لقاء تاريخي يسجل العمل الميداني لهذه الهيئة الجديدة، الحاملة لطموحات كبيرة من أجل إشعاع الرياضة الإفريقية على الساحة الدولية.

هيئة "ك.إ.ر.أ" التي تأسست خلال جمعية عامة انعقدت في أكتوبر 2024 بياوندي (الكاميرونية), تجسد إرادة الكونفدراليات الرياضية الافريقية لهيكلة نفسها والدفاع عن مصالحها ومرافقة رياضيي النخبة للقارة الإفريقية, نحو الامتياز الدولي.

وتسعى هذه الهيئة التي تجمع كل الكونفدراليات الإفريقية للاختصاصات الأولمبية الصيفية قوة إستراتيجية من أجل إفريقيا رياضية، متحدة أكثر وأكثر فعالية أمام الهيئات العالمية.

وخلال الدورة التنفيذية الأولى بالجزائر العاصمة سطر الأعضاء المجتمعون، برئاسة الكاميروني حماد كلكبا مالبوم, ورقة طريق واعدة ترتكز على مهمات أساسية، للارتقاء بالرياضة الإفريقية إلى قمم جديدة.

ومن بين المهمات المسطرة لمستقبل الرياضة الإفريقية، تعكف هذه الهيئة منذ إنشائها على توحيد تحضيرات النخبة الإفريقية تحسبا للألعاب الأولمبية

والمواعيد الدولية الكبرى، مع التشديد على إصلاح كيفيات التأهل للمنافسات وضمان أحسن تمثيل للقارة السمراء في هذه المواعيد. هذا يمر حتما عبر تسهيل الولوج إلى منشآت التدريب العالية المستوى وكذا إضفاء التنسيق على الأجندات الرياضية والقوانين التقنية ما بين الكونفدراليات من اجل ضمان أحسن تنسيق قاري.

وفيما يتعلق بالفدراليات المحلية الإفريقية، تسهر الكونفدراليات الافريقية للرياضات الاولمبية على الدفاع على مصالحها بالهيئات الشريكة مثل جمعية اللجان الوطنية الأولمبية لإفريقيا (اكنوا), جمعية الاتحاديات الدولية للرياضات الاولمبية الصيفية "لاسواف" واللجنة الاولمبية الدولية وهذا بهدف إسماع صوت افريقيا لدى الهيئات الدولية الكبيرة، وتشجع ايضا على التطوير وتكوين وفتح اكاديميات رياضية لمرافقة اجيال المستقبل من الرياضيين المؤطرين، عبر دعم تبادل الخبرات ما بين البلدان الإفريقية.

كما تعمل جمعية الكونفدراليات الافريقية للرياضات الأولمبية على جعل المواهب الشابة الإفريقية، واجهة للامتياز، من خلال إعطاء أهمية كبيرة لتنظيم الأحداث الرياضية القارية، سيما الألعاب الإفريقية، الألعاب الإفريقية للشباب، الالعاب الافريقية المدرسية وكل الألعاب الرياضية ذات الصفة الأولمبية.

وبالنسبة للهيئة الإفريقية " فان مهامها الواعدة تترجم نظرتها للمستقبل، حيث يشكل التضامن القاري عصب التطور الجماعي".

وتستقطب جمعية الكونفدراليات الإفريقية للرياضات الاولمبية, 28 كونفدرالية افريقية في اختصاصات اولمبية صيفية وهذا التنوع يشكل ثراء لا يقدر بثمن وهو يعكس حيوية الرياضة الافريقية وقدرته على التألق في جميع الاختصاصات.

هذه الوحدة في هذا التنوع هو قوة الرياضة الإفريقية وكفيل بتوحيد المواهب وتقاسم الممارسات الجيدة وبناء افريقيا أكثر تنافسية على الصعيد العالمي، مثلما توضحت الهيئة الرياضية.

وباجتماعها التنفيذي الأول بالجزائر العاصمة، تكون جمعية الكونفدراليات الإفريقية للرياضات الاولمبية قد أسست لتعاون ما بين الكونفدراليات الإفريقية، بهدف تنوير إفريقيا على الصعيد الاولمبي وتثمين مواهب القارة.