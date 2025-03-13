اتحاد الكونفدراليات الرياضية الأولمبية الإفريقية: "اجتماع الجزائر, نقطة تحول بالنسبة للرياضة الاولمبية القارية" 

الجزائر - أكد رئيس اتحاد الكونفدراليات الرياضية الأولمبية الإفريقية "كاسول", الكاميروني حمد كالكابا مالبوم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن الاجتماع الأول للجنة التنفيذية "يمثل نقطة تحول للرياضة الأولمبية الإفريقية".

وأوضح كالكابا في ندوة صحفية عقب الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لاتحاد الكونفدراليات الرياضية الأولمبية الإفريقية أن "هذا الاجتماع التاريخي يمثل التأسيس الملموس لهذه الهيئة الجديدة التي لها طموحات كبيرة لتطوير الرياضة الإفريقية على الساحة الدولية".

في هذا الاجتماع التنفيذي الأول بالجزائر العاصمة, وضع الأعضاء خارطة طريق طموحة ترتكز على مهام رئيسية لدفع الرياضة الإفريقية إلى آفاق جديدة.

"من خلال اختيار الجزائر العاصمة لعقد هذا الاجتماع التنفيذي الأول, تبعث "كاسول" برسالة قوية مفادها مركزية الجزائر في المشهد الرياضي القاري.

بتاريخها الغني بالنضالات والانتصارات, والتزامها الدائم بالقضية الإفريقية وبنيتها التحتية الحديثة, فإن الجزائر شريك أساسي لمستقبل الرياضة الإفريقية".

وعاد كالكابا, عضو اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس الكونفدرالية الإفريقية لألعاب القوى, إلى المهام الكبرى لهذه الهيئة الإفريقية الجديدة.

"ما زلنا نواصل حملتنا من أجل أن تكون دورة الألعاب الأفريقية المقبلة مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجلس وهذا شيئ ضروري بالنسبة للرياضيين الافارقة. المناقشات جارية مع اللجنة الأولمبية الدولية وآمل أن ننجح في تحقيق هذا الهدف". يضيف نفس المسؤول.

كما دعا الكونفدراليات الرياضية الأفريقية إلى "هيكلة نفسها من أجل الدفاع بشكل أفضل عن مصالحها ودعم رياضييها من أجل تحقيق التميز".

وأوضح كالكابا: "مهمتنا هي الدفاع عن مصالح الاتحادات الإفريقية مع الهيئات الشريكة مثل أكنوا ورابطة الاتحادات الدولية الأولمبية الصيفية واللجنة الأولمبية الدولية, من أجل إسماع صوت إفريقيا في القرارات الدولية الكبرى".

كما أكد رئيس الكونفدرالية الإفريقية لألعاب القوى, أنه ملتزم بدعم تنظيم التظاهرات الرياضية القارية, لاسيما الألعاب الإفريقية وألعاب إفريقيا للشباب والألعاب الإفريقية المدرسية وجميع الألعاب الرياضية ذات الطابع الأولمبي التي "يجب أن تصبح واجهة للتميز لمواهب القارة الإفريقية".

يذكر ان "كاسول" أُنشئت خلال الجمعية العامة التأسيسية في 12 أكتوبر 2024 في ياوندي (الكاميرون), وتجمع 28 كونفدرالية افريقية للرياضات الأولمبية الصيفية, وهي أعمدة الرياضة في القارة.

وعقد هذا الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لاتحاد الكونفدراليات الرياضية الافريقية الأولمبية بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة العادية الثانية والعشرين لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية "اكنوا", المقررة يومي 14 و15 مارس الجاري بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة.

يذكر ان الرئيس المنتهية ولايته, الجزائري مصطفى بيراف, مترشح لعهدة اولمبية جديدة على رأس الهيئة الرياضية الإفريقية "اكنوا", حيث يحظى بدعم من 54 لجنة أولمبية وطنية افريقية.