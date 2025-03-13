كأس الجزائر: شباب بلوزداد يفوز على اتحاد الشاوية ويواجه مولودية بجاية في ربع النهائي

  الخميس, 13 مارس 2025
الجزائر - تأهل حامل اللقب, فريق شباب بلوزداد (الرابطة الأولى المحترفة), الى الدور ربع النهائي بعد تغلبه على اتحاد الشاوية (الرابطة الثانية/ مجموعة وسط-شرق) بنتيجة (4-2) الشوط الاول (1-1), يوم الأربعاء بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة, لحساب تسوية رزنامة الدور ثمن النهائي من كأس الجزائر لكرة القدم (2024-2025).

وسجل هدفي الاتحاد كل من حمزة ملوك في الدقيقة (6) ومري عبد الوهاب (85), فيما وقع أهداف الشباب المهاجم أيمن محيوص في (35) و (52 ض.ج) و (65) وبوصوار (86).

وفي الدور ربع النهائي, يواجه نادي "العقيبة", فريق مولودية بجاية, الناشط في بطولة ما بين الجهات, والذي تجاوز عقبة فريق شباب حي الجبل (2-0) خلال لقاء ثمن النهائي.

وخلال مباراتي يوم الثلاثاء, تأهل فريقا اتحاد الجزائر ومولودية البيض الى الدور ربع النهائي, بعد تغلبهما على رائد القبة (الرابطة الثانية هواة, مجموعة وسط-غرب), بنتيجة (1-0), وأولمبيك أقبو (0-0, بركلات الترجيح 6-5) على التوالي.

وفي مواجهات ربع النهائي, تلتقي مولودية البيض بتشكيلة وفاق سطيف, فيما يضرب اتحاد الجزائر موعدا مع شباب تيموشنت, المنتمي الى الرابطة الثانية هواة (مجموعة وسط-غرب).

وتجدر الاشارة, أن مباريات الدور ربع النهائي ستلعب يومي 27 و 28 مارس الجاري.

 

         النتائج الكاملة لمباريات الدور ثمن النهائي :

 

الثلاثاء 11 مارس 2025 :

مولودية البيض - أولمبيك أقبو 0-0 (تأهل مولودية البيض 6-5 بضربات الترجيح)

رائد القبة - اتحاد الجزائر 0 - 1

 

الأربعاء 12 مارس 2025 :

شباب بلوزداد - اتحاد الشاوية 4-2

 

         مباريات لعبت :

 اتحاد بسكرة - ترجي مستغانم 1-2 (بعد الوقت الإضافي)

أمل العلمة - وفاق سطيف 0-1

شباب عين تموشنت - شباب بني تامو 1-0

مولودية بجاية شباب حي الجبل 2-0

مولودية وهران - اتحاد الحراش 0-1.

