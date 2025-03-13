كأس الجزائر: شباب بلوزداد يفوز على اتحاد الشاوية ويواجه مولودية بجاية في ربع النهائي

وسجل هدفي الاتحاد كل من حمزة ملوك في الدقيقة (6) ومري عبد الوهاب (85), فيما وقع أهداف الشباب المهاجم أيمن محيوص في (35) و (52 ض.ج) و (65) وبوصوار (86).
وفي الدور ربع النهائي, يواجه نادي "العقيبة", فريق مولودية بجاية, الناشط في بطولة ما بين الجهات, والذي تجاوز عقبة فريق شباب حي الجبل (2-0) خلال لقاء ثمن النهائي.
وخلال مباراتي يوم الثلاثاء, تأهل فريقا اتحاد الجزائر ومولودية البيض الى الدور ربع النهائي, بعد تغلبهما على رائد القبة (الرابطة الثانية هواة, مجموعة وسط-غرب), بنتيجة (1-0), وأولمبيك أقبو (0-0, بركلات الترجيح 6-5) على التوالي.
وفي مواجهات ربع النهائي, تلتقي مولودية البيض بتشكيلة وفاق سطيف, فيما يضرب اتحاد الجزائر موعدا مع شباب تيموشنت, المنتمي الى الرابطة الثانية هواة (مجموعة وسط-غرب).
وتجدر الاشارة, أن مباريات الدور ربع النهائي ستلعب يومي 27 و 28 مارس الجاري.
النتائج الكاملة لمباريات الدور ثمن النهائي :
الثلاثاء 11 مارس 2025 :
مولودية البيض - أولمبيك أقبو 0-0 (تأهل مولودية البيض 6-5 بضربات الترجيح)
رائد القبة - اتحاد الجزائر 0 - 1
الأربعاء 12 مارس 2025 :
شباب بلوزداد - اتحاد الشاوية 4-2
مباريات لعبت :
اتحاد بسكرة - ترجي مستغانم 1-2 (بعد الوقت الإضافي)
أمل العلمة - وفاق سطيف 0-1
شباب عين تموشنت - شباب بني تامو 1-0
مولودية بجاية شباب حي الجبل 2-0
مولودية وهران - اتحاد الحراش 0-1.