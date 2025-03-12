الجمعية العامة ال14 للكونفدرالية الافريقية:انتخاب وليد صادي بالتزكية لعضوية المكتب التنفيذي

وبصفته المرشح الوحيد المؤهل,عن منطقة شمال افريقيا بعد انسحاب التونسي حسين جنيح, تم انتخاب الجزائري وليد صادي بالتزكية من قبل أعضاء الجمعية العمومية غير العادية للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.

وكان وزير الرياضة و رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم, وليد صادي المرشح الوحيد عن (المنطقة الشمالية) مثله مثل التنزاني والاس جون كاريا (المنطقة الشرقية والوسطى), والليبيري مصطفى راجي (المنطقة الغربية أ), والغاني كورت أوكراكو (المنطقة الغربية ب), وبستين كازادي من جمهورية الكونغو الديمقراطية (مقعد السيدات), الذين كانوا جميعهم بدون منافسين على الظفر بهذا المنصب في مناطقهم المذكورة سابقا.

كرة القدم: رؤساء الكونفدرالية الإفريقية منذ سنة 1957

القاهرة - رؤساء الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (كاف) منذ تأسيسها سنة 1957, عقب إعادة انتخاب الجنوب إفريقي, باتريس موتسيبي (63 عاما), رئيسا لعهدة جديدة مدتها أربع سنوات حتى عام 2029, بعد مصادقة الجمعية العامة الرابعة عشرة غير العادية للهيئة الكروية القارية اليوم الأربعاء بالقاهرة :

عبد العزيز عبد الله سالم (مصر) 1957- 1958

عبد العزيز مصطفى (مصر) 1958- 1968

عبد الحليم محمد (السودان) 1968- 1972

إيدنيكاتشيو تيسيما (اثيوبيا) 1972- 1987

عبد الحليم محمد (السودان) 1987- 1988

عيسى حياتو (الكاميرون) 1988- 2017

أحمد أحمد (مدغشقر) 2017- 2021

باتريس موتسيبي (جنوب افريقيا) 2021- 2025

باتريس موتسيبي (جنوب افريقيا) 2025- 2029.