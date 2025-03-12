الجمعية العامة ال14 للكونفدرالية الافريقية:انتخاب وليد صادي بالتزكية لعضوية المكتب التنفيذي

القاهرة- انتخب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم, السيد وليد صادي, يوم الاربعاء, بالتزكية لعضوية المكتب التنفيذي للكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم (كاف), خلال أشغال الجمعية العامة الاستثنائية للهيأة القارية المنعقدة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبصفته المرشح الوحيد المؤهل,عن منطقة شمال افريقيا بعد انسحاب التونسي حسين جنيح, تم انتخاب الجزائري وليد صادي بالتزكية من قبل أعضاء الجمعية العمومية غير العادية للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.

وكان وزير الرياضة و رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم, وليد صادي المرشح الوحيد عن (المنطقة الشمالية) مثله مثل التنزاني والاس جون كاريا (المنطقة الشرقية والوسطى), والليبيري مصطفى راجي (المنطقة الغربية أ), والغاني كورت أوكراكو (المنطقة الغربية ب), وبستين كازادي من جمهورية الكونغو الديمقراطية (مقعد السيدات), الذين كانوا جميعهم بدون منافسين على الظفر بهذا المنصب في مناطقهم المذكورة سابقا.

 

كرة القدم: رؤساء الكونفدرالية الإفريقية منذ سنة 1957

القاهرة - رؤساء الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (كاف) منذ تأسيسها سنة 1957, عقب إعادة انتخاب الجنوب إفريقي, باتريس موتسيبي (63 عاما), رئيسا لعهدة جديدة مدتها أربع سنوات حتى عام 2029, بعد مصادقة الجمعية العامة الرابعة عشرة غير العادية للهيئة الكروية القارية اليوم الأربعاء بالقاهرة :

 

                عبد العزيز عبد الله سالم (مصر)        1957- 1958

                عبد العزيز مصطفى (مصر)            1958- 1968

                عبد الحليم محمد (السودان)              1968- 1972

                إيدنيكاتشيو تيسيما (اثيوبيا)               1972- 1987

                عبد الحليم محمد (السودان)              1987- 1988

                عيسى حياتو (الكاميرون)                 1988- 2017

                أحمد أحمد (مدغشقر)                    2017- 2021

                باتريس موتسيبي (جنوب افريقيا)        2021- 2025

            باتريس موتسيبي (جنوب افريقيا)         2025- 2029.

