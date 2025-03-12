كأس الجزائر: اتحاد الجزائر يتجاوز رائد القبة (1-0) ويضرب موعدا مع شباب تيموشنت في الدور ربع النهائي

الجزائر - تأهل فريق اتحاد الجزائر الى الدور ربع النهائي بعد تغلبه على رائد القبة (الرابطة الثانية هواة, مجموعة وسط-غرب), بنتيجة (1-0) الشوط الاول (0-0), في "الداربي" العاصمي الذي جرى سهرة الثلاثاء, بملعب -بن حداد- بالقبة (الجزائر العاصمة), لحساب تسوية رزنامة الدور ثمن النهائي من كأس الجزائر لكرة القدم (2024-2025).

وبعد شوط أول سلبي, عرف سيطرة طفيفة للرائد أمام "عقم" هجومي لتشكيلة "سوسطارة", تمكن الاتحاد من توقيع الهدف الوحيد, عبر لاعبه مهدي مرغم في الدقيقة (70) عن طريق ضربة جزاء بعدما تمت عرقلة زميله بوخنشوش من طرف حارس القبة, مسعودي.

وفي الدور ربع النهائي, يلاقي نادي "سوسطارة", تشكيلة شباب تيموشنت, الناشطة في الرابطة الثانية هواة (مجموعة وسط-غرب), والتي بدورها تأهلت على حساب شباب بني تامو (ما بين الجهات) بنتيجة (1-0) في شهر فيفري المنصرم.

وفي مباراة أقيمت أمس الثلاثاء, بلغ فريق مولودية البيض, الدور ربع النهائي على حساب أولمبيك أقبو بضربات الترجيح (6-5), عقب انتهاء اللقاء في وقتيه القانوني و الاضافي بالتعادل (0-0), بملعب -زكريا المجدوب- بالبيض.

وفي آخر مباراة لحساب تسوية رزنامة الدور ثمن النهائي , يواجه حامل اللقب, شباب بلوزداد, فريق اتحاد الشاوية, الناشط في الرابطة الثانية هواة (مجموعة وسط-شرق) سهرة اليوم بملعب 5-جويلية الاولمبي على (00ر22).

وجرت المباريات الخمسة الأولى للدور ثمن النهائي يومي 6 و 7 فبراير حيث تمكنت أندية وفاق سطيف (ر1) و ترجي مستغانم (ر1) و شباب تموشنت (ر2) و مولودية بجاية (ما بين الجهات) و اتحاد الحراش (ر.2) من حجز تذكرة الدور ربع النهائي المبرمج يومي 27 و 28 مارس الجاري.

الثلاثاء 11 مارس 2025 :

مولودية البيض - أولمبيك أقبو 0-0 (تأهل مولودية البيض 6-5 بضربات الترجيح)

رائد القبة - اتحاد الجزائر 0-1

الأربعاء 12 مارس 2025 :

شباب بلوزداد - اتحاد الشاوية 00ر22

مباريات لعبت :

اتحاد بسكرة - ترجي مستغانم 1-2 (بعد الوقت الإضافي)

أمل العلمة - وفاق سطيف 0-1

شباب عين تموشنت - شباب بني تامو 1-0

مولودية بجاية شباب حي الجبل 2-0

مولودية وهران - اتحاد الحراش 0-1.