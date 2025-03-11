مونديال 2026 (المجموعة ال7- الجولتين ال5 و ال6) موزمبيق: توجيه الدعوة ل25 لاعبا تحسبا لمواجهتي اوغندا و الجزائر

مابوتو- كشف مدرب المنتخب الموزمبيقي لكرة القدم, شيكينهو كوندي, عن قائمة 25 لاعبا المعنية بالمشاركة في ا لمقابلتين المقبلتين ضد اوغندا(20 مارس) و الجزائر(25 مارس), لحساب الجولتين الخامسة و السادسة من تصفيات كاس العالم 2026 (المجموعة السابعة), حسب ما افادت به يوم الثلاثاء الاتحادية الموزمبيقية لكرة القدم .

واوضحت الهيئة الفدرالية ان القائمة المعلنة, اتسمت على وجه الخصوص بعودة كل من الحارس الشاب كيسيمي زافالا و المدافعين ايدميلسون دوفي و شيكو موشانغاو, بالإضافة الى توجيه الدعوة للمهاجم كيلفيو نيفي من نادي بلاك بولز.

و تتكون تشكيلة منتخب" المامباس" في المجموع, من ثلاثة (3) حراس للمرمى و سبعة (7) لاعبين في وسط الميدان و سبعة (7) مهاجمين, منهم 12 يلعبون داخل موزمبيق و 13 ينشطون بالخارج و تحديدا بالبرتغال و اسبانيا و المملكة العربية السعودية و الامارات العربية المتحدة و جنوب افريقيا و بلغاريا و اذربيجان و تنزانيا و انغولا .

وستتوجه مجموعة اللاعبين التي تلعب داخل موزمبيق يوم الاحد 16 مارس الجاري من مابوتو اتجاه القاهرة مكان اجراء التربص الاعدادي ضد اوغندا على ان تلتحق بقية العناصر بمكان التربص مباشرة من الدول التي تنشط فيها .

ومعلوم, ان منتخب موزمبيق سيستقبل نظيره الاوغندي يوم 20 مارس بملعب القاهرة الدولي على الساعة ال00ر15سا لحساب الجولة الخامسة من تصفيات كاس العالم من تصفيات المونديال 2026 , قبل التنقل بعدها الى تيزي وزو لملاقاة المنتخب الوطني الجزائري يوم 25 مارس بملعب حسين آيت احمد بداية من الساعة ال00ر22سا ,لحساب الجولة السادسة .

وبعد اجراء أربع جولات من تصفيات مونديال 2026, يتصدر المنتخب الوطني الجزائري ترتيب المجموعة (9 نقاط) رفقة المنتخب الموزمبيقي, بفارق 3 نقاط عن الملاحقين المباشرين بوتسوانا, غينيا وأوغندا, في الوقت الذي تتذيل فيه الصومال الترتيب بدون رصيد.

وسيتأهل اصحاب المراكز الاولى عن كل مجموعة الى المرحلة النهائية من كاس العالم 2026 , فيما ستلعب احسن اربعة منتخبات احتلت المركز الثاني مقابلة سد قارية و بعدها ما بين القارات .

وفيما يلي قائمة منتخب موزمبيق:

- حراسة المرمى: ايرنان سيلوان (بلاك بولز), ايفان اورابال (اونيو ديسبورتيفا دو سونغو), كيميس سافالا (مارتيمو البرتغال).

- الدفاع: اينفران ماتولا (اونيو ديسبورتيفا دو سونغو), دومينغوس ماكاندزا(بلاك بولز), رينيلدو ماندافا (اتليتيكو مدريد /اسبانيا), ايدميلسون دوفي (كايزرشيفز /جنوب افريقيا), فيليسيانو جوني "نيني"(بلاك بولز), فيرناندو شامبوكو "شامبوكو"(بلاك بولز), فرانسيكو مانشينغا"شيكو" (كوستا دو سول), برونو لونغا (نادي الميريا/ اسبانيا).

- وسط الميدان: الفنسو امادي (سيمبترفري صوفيا/ بلغاريا), ريكاردو غيماراس (نادي زيرا اذربيجان), امادي مومادي (تنزانيا بريزون/تنزانيا ), شاكيل نانغاي ( ساغرادا ايسبيرانسا/انغولا), بيدرو سانتوس (نادي غالداس/البرتغال), ايلياس بيليمبي "دومينغوس"( اونيو ديسبورتيفا سانغو), جوو باندي (فوروفيريو دا بييرا).

- الهجوم: كيلفيو نيفرز (بلاك بولز), ستانلي راتيفو شويمي (ليبزينغ / المانيا), كليسيو بوكي (بلاك بولز), جيني كاتامو (نادي سبورتينغ /البرتغال),جيلدو فيلانكولوس (جرش/السعودية), ويتناس كيمبو ويتي(نادي العروبة /الامارات), الياس ماكامو (فيروفيريو دو مابوتو ).