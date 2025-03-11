الدورة ال14 للجمعية العامة الاستثنائية الانتخابية للكاف: رئيس الفاف بالقاهرة للمشاركة في الاشغال

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 مارس 2025 13:29     الفئـة : رياضــة
الدورة ال14 للجمعية العامة الاستثنائية الانتخابية للكاف: رئيس الفاف بالقاهرة للمشاركة في الاشغال

الجزائر - يتواجد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وليد صادي, منذ امس الاثنين بالقاهرة, للمشاركة في أشغال الدورة ال14 للجمعية العامة الانتخابية الاستثنائية للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (كاف) التي ستنعقد يوم غد الاربعاء بالعاصمة المصرية , حسبما أفادت به الهيئة الفدرالية في موقعها الرسمي.

وسيلتقي المسؤول الأول للهيئة الفدرالية -الذي يرافقه الامين العام, نذير بوزناد- مع نظرائه الافارقة , كما يشارك في نشاطات واجتماعات خلال زيارته بالقاهرة, حسب نفس المصدر.

وقبل الجمعية العامة الاستثنائية , برمجت الكاف العديد من النشاطات, منها اجتماعات -امس الاثنين- اتحادات المناطق التابعة للكاف ومباراة ودية جمعت بين رسميي الكاف وأساطير كرة القدم الافريقية.

وتعقد اللجنة التنفيذية للكاف ( كوماكس) اليوم الثلاثاء, اجتماعا حول مستقبل كرة القدم الافريقية وتطورها.

للتذكير, ترشح رئيس الكاف, باتريس موتسيبي لعهدة ثانية على رأس الهيئة القارية, بمناسبة الانتخابات المقررة يوم غد الاربعاء 12 مارس 2025 .

وانتخب موتسيبي ( 62 سنة), على راس الكاف في 12 مارس 2021  خلال الدورة ال43 للجمعية العامة للهيئة الافريقية وهو المرشح الوحيد لخلافة نفسه.

وخلف موتسيبي - وهو مالك للنادي الجنوب افريقي ماميلودي سانداونز- , الملغاشي أحمد أحمد المقال من منصبه في صائفة 2019.

كلـمات مفتـاحيــة :
الدورة ال14 للجمعية العامة الاستثنائية الانتخابية للكاف: رئيس الفاف بالقاهرة للمشاركة في الاشغال
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 مارس 2025 13:29     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 65283 شهيدا و 166575 مصابا

25.09.21

الصحراء الغربية: المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة يصل إلى مخيمات اللاجئين…

25.09.21

افتتاح الموسم الثقافي الجديد بعنابة تحت شعار "فن يولد وإبداع يتجدد"

25.09.21

أمطار ورعود مرتقبة عبر عدة ولايات من الوطن ابتداء من يوم الأحد

25.09.21

إيطاليا تستبعد الكيان الصهيوني من المشاركة في معرض السياحة الدولي بفعل تواصل جرائمه في…

25.09.21

تجارة خارجية: رزيق يترأس اجتماعا تقييميا لمراجعة إجراءات تنظيم القطاع

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق