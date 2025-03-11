الدورة ال14 للجمعية العامة الاستثنائية الانتخابية للكاف: رئيس الفاف بالقاهرة للمشاركة في الاشغال

وسيلتقي المسؤول الأول للهيئة الفدرالية -الذي يرافقه الامين العام, نذير بوزناد- مع نظرائه الافارقة , كما يشارك في نشاطات واجتماعات خلال زيارته بالقاهرة, حسب نفس المصدر.
وقبل الجمعية العامة الاستثنائية , برمجت الكاف العديد من النشاطات, منها اجتماعات -امس الاثنين- اتحادات المناطق التابعة للكاف ومباراة ودية جمعت بين رسميي الكاف وأساطير كرة القدم الافريقية.
وتعقد اللجنة التنفيذية للكاف ( كوماكس) اليوم الثلاثاء, اجتماعا حول مستقبل كرة القدم الافريقية وتطورها.
للتذكير, ترشح رئيس الكاف, باتريس موتسيبي لعهدة ثانية على رأس الهيئة القارية, بمناسبة الانتخابات المقررة يوم غد الاربعاء 12 مارس 2025 .
وانتخب موتسيبي ( 62 سنة), على راس الكاف في 12 مارس 2021 خلال الدورة ال43 للجمعية العامة للهيئة الافريقية وهو المرشح الوحيد لخلافة نفسه.
وخلف موتسيبي - وهو مالك للنادي الجنوب افريقي ماميلودي سانداونز- , الملغاشي أحمد أحمد المقال من منصبه في صائفة 2019.