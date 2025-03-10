دورة جيمنيكس الدولية بكندا: تتويج كايليا نمور في اختصاصي العمودين غير المتوازيين وعارضة التوازن

مونريال (كندا) - توجت البطلة الأولمبية الجزائرية في الجمباز, كايليا نمور, بلقب اختصاصي العمودين غير المتوازيين و عارضة التوازن ضمن دورة "جيمنيكس" الدولية بمدينة مونريال الكندية, سهرة الأحد.

وفي اختصاص العمودين غير المتوازيين, تحصلت نمور على (14.633 نقطة) متقدمة على اليابانية آسومي موريشيتا الحائزة على (13.300 نقطة) وعلى الكندية زوي كاردين (12.966ن).

أما في اختصاص عارضة التوازن, فقد حصدت الجزائرية 14.200 نقطة, لتفوز على الكندية آليسا غيريي كاليكست (13.533ن) واليابانية شيوري ناكاهاما (13.333ن).

وفي منافسات يوم الجمعة الماضي, نالت نمور (18 سنة) المرتبة الأولى في الترتيب العام لدورة "جيمنيكس" الدولية بحصدها لـ200. 54 نقطة, حيث نالت 750.

14 نقطة في اختصاص العمودين غير المتوازيين ,600. 13 نقطة في عارضة التوازن, 350.13 نقطة في طاولة القفز و 500. 12 نقطة في الحركات الأرضية.

وفي الترتيب العام, تفوقت ممثلة الجزائر على الكنديتين: ليا مونيكا فونتان (800. 52 نقطة) واليسا غيريي- كاليكست (100. 52 نقطة).

وتعد دورة "جيمنيكس" الدولية للجمباز أكبر المنافسات الدولية في كندا ويشارك فيها أحسن الجمبازيين في العالم, بما فيهم رياضيو النخبة في كندا.