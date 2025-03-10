الرابطة المحترفة الأولى: الرابطة تجري تعديلات على برنامج الجولة ال20

الجزائر- اعلنت رابطة كرة القدم المحترفة, يوم الاثنين, عن تغييرات في برنامج الجولة ال20 من بطولة الرابطة المحترفة الاولى "موبيليس", بسبب الدور الثمن نهائي من كاس الجزائر المقررة مقابلاته المتأخرة يوم 11 مارس .

وفي هذا الاطار, تم تقديم موعد اقامة مقابلة مولودية الجزائر(المركز الاول) مع اتحاد خنشلة (المركز ال11) التي كانت مقررة ليوم الاحد 16 مارس بملعب 5 جويلية الاولمبي (00ر22سا), الى يوم السبت 15 مارس في نفس المكان و نفس التوقيت .

اما مقابلة "داربي العاصمة", بين شباب بلوزداد (المركز ال2) و اتحاد الجزائر (المركز ال3), التي كانت مقررة آنفا في 15 مارس 2025 , فقد اجلت الى يوم الاحد 16 مارس 2025 بداية من الساعة ال00ر22سا بملعب نيلسون مانديلا ببراقي (الجزائر العاصمة).

و أوضح بيان الهيئة المسيرة للمنافسة, ان هذا التعديل يهدف اساسا الى التمكن من تنظيم مقابلات كاس الجزائر دون الاخلال ببرنامج البطولة الوطنية.

برنامج الجولة ال20 من الرابطة المحترفة الاولى :

-- الجمعة 14 مارس (00ر22سا):

- شبيبة الساورة - اتحاد بسكرة

- شباب قسنطينة - نادي بارادو

- شبيبة القبائل - مولودية وهران

- ترجي مستغانم - وفاق سطيف (دون جمهور)

-- السبت 15 مارس 2025 :

- مولودية الجزائر - اتحاد خنشلة 00ر22سا

- جمعية الشلف - اولمبي اقبو 00ر15سا

- الاحد 16 مارس 2025 :

- نجم مقرة - مولودية البيض 00ر15سا

- شباب بلوزداد - اتحاد الجزائر 00ر22سا .