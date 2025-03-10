كأس الجزائر:حامل اللقب في مواجهة اتحاد الشاوية و داربي عاصمي واعد في القبة

الجزائر - سيكون حامل كأس الجزائر لكرة القدم, شباب بلوزداد, مطالبا بتجاوز عقبة اتحاد الشاوية المنتمي للرابطة الثانية (هواة) إذا أراد مواصلة الدفاع عن لقبه, بينما سيكون ملعب بن حداد بالقبة مسرحا للقاء محلي مفتوح على كل الاحتمالات بين رائد القبة و اتحاد الجزائر, لحساب تسوية الدور ثمن النهائي لكأس الجزائر (2024-2025) المبرمجة يومي الثلاثاء و الاربعاء.

شباب بلوزداد الذي يتأخر بفارق سبع نقاط في بطولة الرابطة الأولى "موبيلبيس" عن الرائد مولودية الجزائر, يأمل في الانتفاضة في منافسة "السيدة الكأس" وهذا يمر حتما عبر التأهل للدور ربع النهائي للمسابقة أمام اتحاد الشاوية, صاحب المركز الخامس في بطولة الرابطة الثانية للهواة "مجموعة وسط-شرق".

وسيكون الشباب الذي تعادل سلبا في لقاء خارج القواعد أمام مولودية البيض في البطولة, مرغما على توخي الحذر, أمام تشكيلة الشاوية التي تخوض منافسة الكأس هذا الموعد وكلها أمل في تحقيق إنجاز كبير وتفنيد كل التكهنات التي تصب في صالح البلوزداديين.

و كان أشبال المدرب محمد بن لشطر قد سجلوا هزيمة مفاجأة في آخر لقاء لبطولة الهواة, يوم الخميس الماضي بورقلة امام الاتحاد المحلي (1-2), وهي الهزيمة التيوضعت حدا لسلسة 8 مباريات بدون خسارة للشاوية بكل المنافسات.

من جهة أخرى, سيعرف ملعب بن حداد بالقبة, أجواء احتفالية, على وقع "داربي محلي" الذي طالما وفى بوعوده في السابق, حيث سيستضيف رائد القبة وصيف مجموعة "وسط-غرب" لرابطة الهواة, جاره اتحاد الجزائر, أحد الاختصاصين في منافسة "الكأس", في مباراة تعد بالكثير.

و حتى وإن يستفيد الاتحاد من أفضلية التكهنات, نظرا لموازين القوة, إلا أن اللقبين الذين سيحظون بتشجيعات أنصارهم, سيرمون بكل ثقلهم بهدف محاولة إحداث مفاجأة من العيار الثقيل و تكرار الإنجاز المسجل في الدور السادس عشر أمام شبيبة الساورة (2-1).

فريق رائد القبة الذي يشرف على تدريبه المدرب بوعلام شارف, الذي سبق له أن درب اتحاد الجزائر, ينوي تحقيق صعوبات كبيرة لمنافسهم المطالب بالظهور بكل قوة, لمواصلة المشوار.

أما المباراة الأخيرة في عملية التسوية, ستجمع وجها لوجه, ممثلي الرابطة الأولى موبيليس: مولودية البيض و أولمبي أقبو في مباراة متكافئة ومفتوحة على كلالاحتمالات.

تشكيلة البيض المتواجدة في منحى تصاعدي, ستستفيد من عاملي الميدان والجمهور, لكن اولمبي أقبو لن يأتي في ثوب الضحية, بل سيعمل كل ما في وسعه تحقيق نتيجةطيبة تمكنه من العودة بتأشيرة التأهل من تنقله الصعب.

وتطمع المولودية المحلية في تحقيق تأهل تاريخي للدور ربع النهائي عبر مواصلة سلسلة ميزتها سبع مباريات بدون هزيمة بكل المنافسات.

أما أولمبي أقبو الذي يعاني في البطولة (م.13 - 20 ن), فتأهل بملعبه أمام أرزيو من الجهوي الأول (1-0) ثم شباب قسنطينة (1-0), و سيقوم بأول تنقل له خارجقواعده في منافسة الكأس.

للتذكير, جرت المباريات الخمسة الأولى للدور ثمن النهائي يومي 6 و 7 فبراير حيث تكمنت أندية وفاق سطيف (ر1) و ترجي مستغانم (ر1) و شباب تموشنت (ر2) و مولودية بجاية (ما بين الجهات) و اتحاد الحراش (ر.2) من حجز تذكرة الدور ربع النهائي المبرمج يومي 27 و 28 مارس الجاري.