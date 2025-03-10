الألعاب الإفريقية المدرسية 2025 : 25 اختصاصا في برنامج الطبعة الأولى في الجزائر

الجزائر- أعلن رئيس جمعية اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية (ACNOA), مصطفى براف أن برنامج الطبعة الاولى للألعاب الإفريقية للرياضة المدرسية, التي ستنظم في شهر اغسطس المقبل في أربع ولايات بشرق الوطن (سطيف, سكيكدة, قسنطينة و عنابة) يتضمن 25 اختصاصا.

وفي ندوة صحفية نشطها الأحد في فندق "هوليداي إن" بالجزائر العاصمة, اكد السيد براف أن "الطبعة الأولى ستجمع رياضيين شباب يتراوح سنهم ما بين 14 و 17 سنة الذين سيتنافسون في 25 اختصاصا, بدعم من اللجنة الأولمبية الدولية, حيث سيحضر هؤلاء الشباب انفسهم للألعاب الإفريقية للشباب المقررة في ديسمبر 2025 في لواندا (أنغولا) و للألعاب الأولمبية للشباب في داكار (السنغال), و كذا الألعاب الأولمبية في لوس انجلس و للألعاب الأولمبية في بريزبن في 2032".

كما أضاف ان "وفد من جمعية اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية و اللجنة الأولمبية و الرياضية الجزائرية و السلطات المعنية قد قام بزيارة الى الولايات المعنية من أجل تفقد المرافق و تقييم قدرات الاستقبال, حيث أعد تقريرا جد ايجابي حول التحضيرات لهذا الحدث العالمي".

وشهد مسار تنظيم الألعاب الإفريقية للرياضة المدرسية 2025 التوقيع على بروتوكول اتفاق تعاون بين جمعية اللجان الأولمبية الوطنية الافريقية والفيدرالية الدولية للرياضة المدرسية (ISF) في يوليو, خلال الألعاب الأولمبية بباريس في 2024.

وتطرق السيد براف خلال الندوة الصحفية إلى مواضيع أخرى مرتبطة بالحركة الأولمبية والرياضة الافريقية, من بينها انعقاد الجمعية العامة العادية ال22 لACNOA, المزمع تنظيمها يومي 14 و15 مارس 2025 بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر العاصمة, حيث ستعرف انتخاب رئيس الجمعية وأعضاء اللجنة التنفيذية للعهدة 2025-2029.