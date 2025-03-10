وجاء في بيان الهيئة الفدرالية ان: "لجنة منافسة كاس الجزائر قررت نقل لقاء بلوزداد مع اتحاد الشاوية الى ملعب 5 جويلية 62 مع الابقاء على نفس التاريخ والتوقيت (الاربعاء 12 مارس بداية من الساعة العاشرة ليلا (00ر22سا)".
كأس الجزائر: نقل مباراة شباب بلوزداد - اتحاد الشاوية الى ملعب 5 جويلية
الجزائر - أعلنت لجنة منافسة كأس الجزائر, على مستوى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم, عن نقل مباراة شباب بلوزداد مع الضيف اتحاد الشاوية, لحساب الدور ثمن النهائي من كأس الجزائر, المقررة يوم الاربعاء (00ر22سا) الى ملعب 5 جويلية الاولمبي, بدل ملعب نيلسون مانديلا (براقي) كما كان مقرر سابقا.
