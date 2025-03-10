كأس الجزائر: نقل مباراة شباب بلوزداد - اتحاد الشاوية الى ملعب 5 جويلية

  أدرج يـوم : الإثنين, 10 مارس 2025 11:03     الفئـة : رياضــة
كأس الجزائر: نقل مباراة شباب بلوزداد - اتحاد الشاوية الى ملعب 5 جويلية

الجزائر - أعلنت لجنة منافسة كأس الجزائر, على مستوى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم, عن نقل مباراة شباب بلوزداد مع الضيف اتحاد الشاوية, لحساب  الدور ثمن النهائي من كأس الجزائر, المقررة يوم الاربعاء (00ر22سا) الى ملعب 5 جويلية الاولمبي, بدل ملعب نيلسون مانديلا (براقي) كما كان مقرر سابقا.

وجاء في بيان الهيئة الفدرالية ان: "لجنة منافسة كاس الجزائر قررت نقل لقاء بلوزداد مع اتحاد الشاوية الى ملعب 5 جويلية 62 مع الابقاء على نفس التاريخ والتوقيت (الاربعاء 12 مارس بداية من الساعة العاشرة ليلا (00ر22سا)".

آخر تعديل على الإثنين, 10 مارس 2025 14:56
كلـمات مفتـاحيــة :
كأس الجزائر: نقل مباراة شباب بلوزداد - اتحاد الشاوية الى ملعب 5 جويلية
  أدرج يـوم : الإثنين, 10 مارس 2025 11:03     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.24

تاشريفت يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين

25.09.24

انضمام الجزائر كعضو ملاحظ وحيد إلى الآيبا: البرلمان العربي يهنئ المجلس الشعبي الوطني

25.09.24

الجزائر تجدد التأكيد على أن الحوار والتفاوض هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الروسية-الأوكرانية

25.09.23

رياض منصور: الاعتراف بفلسطين حق وليس منة ونطالب بوقف المجازر في غزة

25.09.23

كوبا ضيف شرف الدورة ال 12 لمهرجان الجزائر الدولي للفيلم ديسمبر القادم

25.09.23

برنامج عدل 3: ضرورة استكمال كل الاجراءات المتعلقة بعقود الاراضي قبل فتح أي ورشة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.23

تربية : انطلاق إيداع التماسات إعادة إدماج التلاميذ بداية من يوم غد الأربعاء عبر فضاء…

25.09.23

الموقف السياسي والدبلوماسي للجزائر بمؤتمر حل الدولتين, ترجمة حية لثوابت السياسة الجزائرية…

25.09.22

مراقبة مطابقة المركبات المستوردة : منصة حجز المواعيد ستقلص مدة معالجة الملفات إلى 20 دقيقة

25.09.23

تصفيات مونديال 2026 (الجولة 9 - مجموعة 7) : وهران تستعد لمباراة الصومال - الجزائر

25.09.22

بداري يشرف على مراسم افتتاح السنة الجامعية الجديدة 2025-2026

25.09.23

العداء "جمال سجاتي": أنا سعيد بميداليتي الفضية وهدفي الذهب في الألعاب الأولمبية 2028