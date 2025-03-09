ألعاب القوى/البطولة الجامعية الأمريكية: الجزائري معتز سيكيو يحرز فضية سباق 400م

وسجل سيكيو توقيتا قدره 46ثا و65 ج.م, وراء المتوج بوفل بيرسون (نيو مكسيكو ج.س) ب45ثا و58ج, بينما حل لاترال جونسون (كوفي فيل سي سي) في المرتبة الثالثة (46ثا و66ج).
في منتصف شهر فبراير المنصرم, كان سيكيو قد حقق رقما قياسيا جزائريا جديدا في سباق 400م, خلال تجمع "اركنساس الجامعي" (الولايات المتحدة الأمريكية), بتسجيله توقيتا جيدا, قدر ب46ثا و46 ج.م .
وفي مسافة 400م, تألقت ايضا مواطنته لبنى بن حاجة وحققت هي الأخرى رقما قياسيا وطنيا جديدا, بتوقيت 54ثا و44ج, وهذا خلال مشاركتها في فعاليات ملتقى "ليبرتي آندور ميتينغ ليشنبورج" بفرجينيا (الولايات المتحدة الأمريكية).
وتجدر الإشارة, أن لبنى بن حاجة وعلى غرار أيضا سيكيو, تتواجد حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية من أجل مواصلة مشوارها الدراسي ونجحت في تحسين رقمها الشخصي في سباق 400م وهي تحوز على الرقم القياسي الوطني السابق المقدر ب46ثا و54ج.