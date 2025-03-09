كرة القدم داخل القاعة: لقاء وكالة الانباء الجزائرية-الشروق نيوز, مقابلة الفرصة الاخيرة للفريقين من أجل التأهل

الجزائر - تشكل المقابلة بين فريقي وكالة الأنباء الجزائرية (وأج) وفريق الشروق نيوز, المقررة يوم الأحد (30ر22), بالقاعة البيضوية للمركب الاولمبي "محمد بوضياف" (الجزائر), لحساب اليوم الثاني للمجموعة الثالثة, فرصة الحظ الاخير للفريقين من أجل الابقاء على آمال التأهل إلى الدورالثاني في منافسة دورة الصحافة لكرة القدم داخل القاعة-2025 (فوت صال).

وبالفعل, بعد خسارة فريقي وكالة الانباء الجزائرية والشروق نيوز لمقابلتيهما لحساب الجولة الاولى أمام على التوالي فريق المركز الدولي للصحافة بنتيجة (5-3) وتلفزيون النهار بنتيجة (5-4), بات من الضروري عليهما التدارك الذي يمر حتما بتحقيق الانتصار ليس إلا.

والاكيد أن كيلاهما سيضع نصب أعينه تحقيق الفوز من أجل الابقاء على آماله في التأهل إلى الدور ثمن النهائي ومواصلة المشوار. فلا يملك الفريقان (وأج والشروق نيوز)أي نقطة, وانتصار واحد يكفي للفائز من أجل بعث آماله مجددا, في حين سيغادر الخاسر المنافسة.

وستجمع المقابلة الثانية لذات المجموعة الثالثة بين فريق المركز الدولي للصحافة وتلفزيون النهار (30ر23), وهما اللذين يتقاسمان الصف الاول برصيد 3 نقاط.

وبعد نهاية مباريات الدور الاول أول أمس الجمعة, لم تحسم غالبية الفرق المشاركة الامور في المجموعات تقريبا, حتى وإن كان بعضها قد ضمن تواجده في الدور ثمن النهائي, على غرار فريق "الدزاير توب" باعتباره سجل انتصارين في مجموعته الخامسة.

ثمانية وعشرون (28) فريقا من مختلف وسائل الإعلام الوطنية سجل حضوره في الطبعة الرابعة لدورة الفوت صال (كرة القدم داخل القاعة) التي بادرت بها المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين. وقد وزعت هذه الفرق على سبع (7) مجموعات من أربعة فرق لكل واحدة ويتأهل إلى الدور ثمن النهائي, أصحاب المركزين الأول والثاني بالإضافة إلى أحسن ناديين يحتلان المركز الثالث في المجموعات السبع.

وتلعب مباريات في شوطين من 20 دقيقة للشوط الواحد مع فترة راحة قصيرة بين الشوطين.

للتذكير أن لقب الطبعة المنصرم لدورة الصحافة لكرة القدم داخل القاعة كان قد توج به فريق الموقع الالكتروني "ديزاد ماتش" على حساب القناة التلفزيونية "كنال ألجيري" بضربات الترجيح 3-2 (بعد انتهاء الوقت القانوني للمباراة بالتعادل 1-1).

وفيما يلي برنامج مباريات سهرة اليوم الاحد:

المجموعة الثانية:

قناة أول 24 الدولية - القناة 6 للتلفزيون الجزائري (30ر21)

المجموعة الثالثة:

وكالة الأنباء الجزائرية - الشروق نيوز (30ر22)

المركز الدولي للصحافة - تلفزيون النهار (30ر23).