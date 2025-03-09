كأس إفريقيا للاعبين المحليين/ مقابلات السد: المنتخب الوطني يواجه غامبيا في الدور الثاني

القاهرة - سيواجه المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم للاعبين المحليين, منتخب غامبيا في الدور التصفوي الثاني والاخير من مقابلات السد المؤهلة للطبعة الثامنة من بطولة افريقيا للاعبين المحليين 2024 (المؤجلة الى 2025), المقررة فعالياتها في الفترة الممتدة من 2 الى 30 اغسطس المقبل بكينيا, تانزانيا وأوغندا.

وكان منتخب غامبيا قد اقتطع تأشيرة تأهله لهذا الدور, عقب تجاوزه لمنتخب الغابون بضربات الترجيح (5-3) بعد ان انتهت مقابلة العودة التي جرت ببرازافيل بنتيجة (0-0), وهي النتيجة نفسها التي انتهت عليها مقابلة الذهاب ببانجول.

وستقام المقابلة الاولى بين غامبيا و الجزائر يوم السبت 3 مايو المقبل ببانجول على ان تقام مقابلة العودة بعد أسبوع من هذا التاريخ وتحديدا يوم 10 مايو, بالجزائر.

وفي حالة التأهل, سيتم دمج المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة للنهائيات رفقة منتخبات كل من أوغندا و النيجر و غينيا و المنتخب الاخر المتأهل من مقابلات السد الثانية.

وستنشط المنافسة القارية الخاصة باللاعبين المحليين من قبل 19 تشكيلة إفريقية.

وكانت الكونفدرالية الافريقية, قد قررت تأجيل بطولة افريقيا للاعبين المحليين 2024 لضمان التحضيرات الجيدة من أجل انجاح هذه الدورة من "الشان".

وكانت الطبعة الاخيرة من المنافسة القارية, قد جرت بالجزائر عام 2023 وعرفت تتويج منتخب السنغال باللقب عقب فوزه في المقابلة النهائية التي جرت بملعب نيلسون مانديلا ببراقي على المنتخب الوطني بضربات الترجيح 5-4, بعد أن انتهت المقابلة بنتيجة التعادل 0-0.

وفيما يلي نتائج مقابلات الدور الاول من مقابلات السد (العودة):

العودة الذهاب

(+) مالاوي / جزر القمر 2-0 0-2

غابون / (+) غامبيا 0-0 0-0 (ضربات الترجيح 3-5 )

- الاحد 9 مارس 2025 :

- مصر / جنوب افريقيا (مقابلة الذهاب انتهت 1-1)

- الدور التصفوي الثاني و الاخير من مقابلات السد :

- (الذهاب : 2 الى 4 مارس / العودة 9-11 مارس )

- مالاوي ضد الفائز من مواجهة مصر - جنوب افريقيا

- غامبيا / الجزائر

تركيبة المجموعات في نهائيات كاس إفريقيا للاعبين المحليين 2024 :

- المجموعة الاولى: كينيا , المغرب, انغولا, جمهورية الكونغو الديموقراطية, زامبيا .

- المجموعة الثانية : تانزانيا, مدغشقر, موريتانيا, بوركينا فاسو, جمهورية افريقيا الوسطى

- المجموعة الثالثة : اوغندا, النيجر,غينيا, المتأهل من مقابلة السد (رقم1), المتأهل من مقابلة (رقم 2).

- المجوعة الرابعة : السنغال, الكونغو, السودان, نيجيريا.