دورة الصحافة لكرة القدم داخل القاعة: وزير الاتصال يدعو الصحفيين إلى الالتزام بالاحترافية والتحلي بالمسؤولية

وقال الوزير على هامش الحفل الرسمي لافتتاح الطبعة الرابعة لدورة الصحافة الوطنية لكرة القدم داخل القاعة بالقاعة البيضوية بالجزائر العاصمة "اليوم قمت بدعوة الصحفيين الجزائريين مجددا إلى الالتزام بالاحترافية والاستلهام بالقيم المجردة للرياضة بما تحمل من صفاء ووفاء وتضامن".
وأضاف: " ما أحوج الصحفيين الجزائريين إلى الرياضة, ذلك لأن بها روح وفكر وقيم, وهذه القيم هي في الحقيقة جزائرية قائمة على الذات العريقة, فما أحوجنا إلى هذا النموذج الجزائري الذي افتقدناه. فهي إذن فرصة للتأصيل الجزائري".
كما وجه السيد محمد مزيان تحية خاصة للمرأة الجزائرية بصفة عامة والعاملات في قطاع الصحافة بصفة خاصة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة (8 مارس), قائلا " السلطات العليا للدولة قامت وكرست قيمة المساواة ونحن بصدد تحضير مفاجأة طيبة للطاقم النسوي بالمناسبة".
بدوره طلب مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال, السيد كمال سيدي السعيد, من الصحافة أيضا أن " تكون أكثر احترافية لكي تكون في مستوى رهانات الجزائر الكبيرة والمتعددة".
و نوه بكل ما تبذله المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين من جهود لتطوير الصحافة الرياضية التي تقوم بدور مهم جدا وأيضا بترسيم هذه الدورة الكروية للسنة الرابعة تواليا, والتي "تلقى تجاوبا كبيرا", متمنيا "كل الازدهار والنجاح للصحافة الوطنية بصفة عامة وللصحافة الرياضية أيضا التي هي جزء لا يتجزأ من العائلة الكبيرة للصحافة".
و بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة, اغتنم السيد سيدي السعيد الفرصة لتقديم التهاني للمرأة الجزائرية بصفة عامة والعاملة في قطاع الإعلام والاتصال التي تؤدي واجبها كما ينبغي.