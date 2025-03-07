دورة الصحافة لكرة القدم داخل القاعة: وزير الاتصال يدعو الصحفيين إلى الالتزام بالاحترافية والتحلي بالمسؤولية

  أدرج يـوم : الجمعة, 07 مارس 2025 13:07     الفئـة : رياضــة
دورة الصحافة لكرة القدم داخل القاعة: وزير الاتصال يدعو الصحفيين إلى الالتزام بالاحترافية والتحلي بالمسؤولية

الجزائر - دعا وزير الاتصال, السيد محمد مزيان, سهرة يوم الخميس, مجددا الصحفيين الجزائريين إلى الالتزام بالاحترافية والموضوعية المطلوبة, وكذا التحلي بالمسؤولية في أداء مهامهم.

وقال الوزير على هامش الحفل الرسمي لافتتاح الطبعة الرابعة لدورة الصحافة الوطنية لكرة القدم داخل القاعة بالقاعة البيضوية بالجزائر العاصمة "اليوم قمت بدعوة الصحفيين الجزائريين مجددا إلى الالتزام بالاحترافية والاستلهام بالقيم المجردة للرياضة بما تحمل من صفاء ووفاء وتضامن".

وأضاف: " ما أحوج الصحفيين الجزائريين إلى الرياضة, ذلك لأن بها روح وفكر وقيم, وهذه القيم هي في الحقيقة جزائرية قائمة على الذات العريقة, فما أحوجنا إلى هذا النموذج الجزائري الذي افتقدناه. فهي إذن فرصة للتأصيل الجزائري".

كما وجه السيد محمد مزيان تحية خاصة للمرأة الجزائرية بصفة عامة والعاملات في قطاع الصحافة بصفة خاصة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة (8 مارس), قائلا " السلطات العليا للدولة قامت وكرست قيمة المساواة ونحن بصدد تحضير مفاجأة طيبة للطاقم النسوي بالمناسبة".

بدوره طلب مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال, السيد كمال سيدي السعيد, من الصحافة أيضا أن " تكون أكثر احترافية لكي تكون في مستوى رهانات الجزائر الكبيرة والمتعددة".

و نوه بكل ما تبذله المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين من جهود لتطوير الصحافة الرياضية التي تقوم بدور مهم جدا وأيضا بترسيم هذه الدورة الكروية للسنة الرابعة تواليا, والتي "تلقى تجاوبا كبيرا", متمنيا "كل الازدهار والنجاح للصحافة الوطنية بصفة عامة وللصحافة الرياضية أيضا التي هي جزء لا يتجزأ من العائلة الكبيرة للصحافة". 

و بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة, اغتنم السيد سيدي السعيد الفرصة لتقديم التهاني للمرأة الجزائرية بصفة عامة والعاملة في قطاع الإعلام والاتصال التي تؤدي واجبها كما ينبغي.

آخر تعديل على الجمعة, 07 مارس 2025 16:45
كلـمات مفتـاحيــة :
دورة الصحافة لكرة القدم داخل القاعة: وزير الاتصال يدعو الصحفيين إلى الالتزام بالاحترافية والتحلي بالمسؤولية
  أدرج يـوم : الجمعة, 07 مارس 2025 13:07     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.21

بريطانيا و كندا وأستراليا تعترف رسميا بدولة فلسطين

25.09.21

منظمات الأسرة الثورية تشيد بالعناية التي يوليها رئيس الجمهورية للتاريخ والذاكرة الوطنية

25.09.21

الدخول الجامعي 2026/2025: قرابة مليوني طالب يلتحقون غدا الاثنين بالمؤسسات الجامعية

25.09.21

الدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة: إطلاق مبادرة الأعمال الإفريقية

25.09.21

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

25.09.21

العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 65283 شهيدا و 166575 مصابا

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.18

ألعاب القوى مونديال- 2025: الجزائري جمال سجاتي يتأهل إلى نهائي سباق الـ800 متر

25.09.17

ألعاب القوى مونديال- 2025 (الوثب الثلاثي) : تأهل الجزائري ياسر تريكي إلى النهائي

25.09.15

آمال عبد اللطيف تتسلم مهامها كوزيرة للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

25.09.16

ألعاب القوى مونديال- 2025: تأهل الجزائريان جمال سجاتي و سليمان مولى الى نصف نهائي سباق…

25.09.16

جامعة الجزائر3: التحاق أزيد من 10 آلاف طالب جديد خلال الموسم (2025-2026)

25.09.15

عبد المالك تشريفت يستلم مهامه كوزير للمجاهدين و ذوي الحقوق