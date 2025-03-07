الرابطة الأولى (الجولة 19) : مولودية الجزائر تعمق الفارق في الصدارة

الجزائر- عمق فريق مولودية الجزائر الفارق في الصدارة عقب فوزه خارج الديار امام مولودية وهران (2-0), سهرة الخميس في افتتاح الجولة الـ19 من بطولة الرابطة الاولى المحترفة لكرة القدم "موبيليس", مستغلا تعثر ملاحقه المباشر شباب بلوزداد خارج الديار أمام مولودية البيض (0-0), في حين انفرد اتحاد الجزائر بالمركز الثالث عقب فوزه على الضيف ترجي مستغانم (1-0).

وأمام مدرجات شاغرة بسبب العقوبة المسلطة على المحليين, استطاعت المولودية العاصمية أن تفرض منطقها على نظيرتها "الوهرانية" بثنائية, حيث وقع الأول المهاجم سفيان بايزيد (د 7) برأسية عقب تمريرة من زميله خليف.

وأمام تشكيلة محلية "متواضعة" دفاعيا وهجوميا, تمكن زكريا نعيجي من اضافة الهدف الثاني ل"العميد" في الدقيقة (48) مما سمح لزملائه بإكمال اللقاء بأريحية وضمان النقاط الثلاث.

وبفضل الفوز الـ11 له في الموسم, يعمق النادي العاصمي الفارق في الريادة الى 40 نقطة متقدما بـ7 نقاط عن ملاحقه المباشر شباب بلوزداد (33ن).

من جانبهم, يواصل "الحمراوة" سلسلة النتائج السلبية (4 انهزامات في خمس لقاءات) وهو ما جعلهم يتراجعون الى الصف الـ11 بمجموع 21 وباتوا معنيين بحسابات السقوط بما أنهم لا يبتعدون سوى بأربع نقاط عن المنطقة الحمراء. وفي بقية اللقاءات التي جرت الخميس, تعثر فريق شباب بلوزداد خارج الديار امام مولودية البيض (0-0), مضيعا فرصة البقاء على نفس "المسافة" عن الرائد.

وفي لقاء جرى دون جمهور, كان بإمكان أي فريق منهما الانتصار بالنظر الى الفرص التي أتيحت لكلا الطرفين, في حين, تم طرد قائد الشباب شعيب كداد في اللحظات الاخيرة بعد شجار وقع بينه وبين لاعب من الفريق المنافس.

نادي بارادو يسترجع أنفاسه ببجاية

وبهذا التعادل, يبلغ "فرسان الهضاب" المباراة السابعة لهم دون خسارة في كل المنافسات, بقيادة المدرب لطفي عمروش, ليبلغ الفريق النقطة الـ25 ويلتحق مؤقتا بالصف السادس مناصفة مع شباب قسنطينة, وفاق سطيف وشبيبة الساورة.

فيما يتقدم "السياربي" بنقطة وحيدة رافعا رصيده الى 33 نقطة في المركز الثاني, وهو ما يجعل "منصبه" مهددا من طرف "الجار" اتحاد الجزائر (32ن), الفائز بنتيجة (1-0) على الضيف ترجي مستغانم الذي باتت وضعيته تتعقد في المراكز المهددة بالسقوط ب17 نقطة فقط.

وجاء هدف الاتحاد عقب تسجيل المدافع بلعمري ضد مرماه في الدقيقة (32) مخادعا حارسه.

وبملعب -الوحدة المغاربية- ببجاية, تمكن نادي بارادو من العودة الى الديار بكامل الزاد عقب تغلبه على المضيف اولمبي آقبو (2-1) واضعا حدا لسلسة ست مباريات دون انتصار في كل المنافسات.

وبعد شوط أول دون أهداف, افتتح "الباك" باب التهديف عبر لاعبه طاهر في (د 77) قبل أن يضيف هداف البطولة, بولبينة هدفا ثانيا إثر عمل فردي رائد (د 88), رافعا رصيده الى 13 هدفا لهذا الموسم.

وبهذا يرتقي "الباك" الى الصف السادس ب(26 نقطة) فإن الأولمبي (20 ن) يستجل تقهقرا في النتائج بسبعة لقاءات دون فوز في البطولة, حيث لا تفصله سوى ثلاث نقاط عن منطقة النزول.

وتتواصل هذه الجولة يوم غد الجمعة بإجراء ثلاث مباريات ويتعلق الأمر بـ: اتحاد خنشلة- أولمبي الشلف, اتحاد بسكرة-نجم مقرة, وفاق سطيف-شبيبة الساورة.