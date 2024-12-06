الرابطة الأولى موبيليس:اتحاد خنشلة يتطلع للالتحاق بالرائد ومولودية وهران مطالبة بالتدارك

الجزائر-ستكون لاتحاد خنشلة فرصة سانحة للالتحاق مؤقتا بشباب قسنطينة في صدارة الترتيب عند استضافته لوفاق سطيف, في الوقت الذي تسعى فيه مولودية وهران, التي تمر بفترة فراغ, إلى استعادة توازنها لدى استقبالها لاتحاد بسكرة, بمناسبة إجراء مباريات الجولة الثانية عشرة من البطولة المحترفة الأولى "موبيليس" لكرة القدم, المبرمجة يومي السبت و الأحد.

التشكيلة الخنشلية (م.3 - 16 ن) التي تتواجد في أوج لياقتها منذ قدوم المدرب الجديد, الشريف حجار, والتي سجلت فوزين و تعادلا خلال مبارياتها الثلاث الأخيرة, ستحاول الحفاظ على نفس الديناميكية أمام وفاق سطيف (م. 5 - 15 ن) الذي اكتفى بتعادل (0-0) بميدانه أمام مولودية الجزائر.

فوز محتمل "للسيسكاوة" لا يسمح لهم فقط بمواصلة سلسلة نتائجهم الإيجابية, بل سيمكنهم من الالتحاق بشباب قسنطينة في مقدمة الترتيب العام للرابطة الأولى, وهو ما يشكل رهانا كبيرا لهذه المقابلة.

و يستفيد اتحاد خنشلة من أفضلية التكهنات كونه يلعب داخل قواعده, فضلا عن أنه ثالث أحسن نادي بميدانه بـ13 نقطة من أصل 18 ممكنة, وراء مولودية وهران و شباب قسنطينة.

ومن جهته, يأمل نادي وفاق سطيف في العودة من تنقله إلى خنشلة بنتيجة ايجابية تبقيه على مقربة من الرواد وتمكنه من استدراك التعثر الأخير أمام "العميد".

و في غرب البلاد, تستضيف مولودية وهران (م.5 - 15 ن), التي تراجعت نتائجها في الآونة بتسجيلها لهزيمتين وتعادل, نادي اتحاد بسكرة وكلها عزيمة على العودة إلى سكة الانتصارات بحضور أنصارها الأوفياء.

"فالحمراوة", الذين لم يتجرعوا مرارة الهزيمة بمعقل ''ميلود- هدفي'' بوهران منذ انطلاق الموسم الكروي, ليس أمامهم أي مجال للخطأ إذا أرادوا البقاء على مقربة من كوكبة الطليعة, حيث يمنحهم الفوز إمكانية احتلال الوصافة بصفة مؤقتة.

بالمقابل, ستكون المباراة فرصة للمدرب الجديد لاتحاد بسكرة, سي الطاهر الشريف الوزاني الذي فشل في اختباره الأول أمام شباب قسنطينة (1-1), للعودة بنتيجة إيجابية, بمسقط رأسه, بمباغته ناديه السابق الذي ترعرع فيه, والخروج ''بالبساكرة'' من المنطقة الحمراء.

وبدورها, ستستفيد شبيبة القبائل (م.7 - 14 ن), صاحبة التعادل الثمين في بشار أمام شبيبة الساورة (1-1), مبدئيا من أفضلية التكهنات أمام نجم مقرة (م.9 - 13 ن) الذي يمر بفترة جيدة (انتصاران وتعادل) في خرجاته الثلاث الأخيرة.

و سيكون "الكناري" على موعد مع مباراة "مفخخة", في الوقت الذي يحذو "النجم" أمل العودة من منطقة جرجرة بنتيجة إيجابية يؤكد بها استفاقته.

أما في أسفل الترتيب, فسيكون ملعب محمد بومزراق بالشلف مسرحا لإحدى المباريات المحلية للغرب الجزائري, بين ناديين يتقاسمان المركز الـ11, رفقة شبيبة الساورة برصيد 12 نقطة, ويتعلق الأمر بجمعية الشلف و ترجي مستغانم.

"الشلفاوة" الذين يراوحون مكانهم (تعادل وهزيمة) بعد فوزين متتاليين, يتواجدون أمام حتمية العودة لسكة الانتصارات من أجل تفادي الدخول في أزمة, أمام منافس جريح لا يوجد في أحسن أحواله, بحصيلة سلبية (هزيمتان و تعادل في مبارياته الثلاثة الأخيرة).

و سيعمل المدرب الجديد للترجي, سليمان رحو, الذي بدأ مغامرته مع "الحواتة" بتعادلين, على دخول هذه المواجهة بنية رد الاعتبار للفريق انطلاقا من الشلف.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الجولة الثانية عشرة من البطولة المحترفة الأولى "موبيليس" لكرة القدم, ستكون مبتورة من أربع مباريات وهي: نادي بارادو/ شباب بلوزداد, شباب قسنطينة/مولودية البيض, أولمبيك أقبو/اتحاد الجزائر و مولودية الجزائر/شبيبة الساورة, بسبب مشاركة مولودية الجزائر, شباب بلوزداد, شباب قسنطينة و اتحاد الجزائر في الجولة الثانية لمرحلة المجموعات للمنافسات القارية ما بين الأندية المبرمجة يومي الجمعة و السبت.