الكرة الطائرة/ بطولة العالم إناث-2025 (أقل من 21 سنة): المنتخب الجزائري في المجموعة الثالثة

الجزائر-أدرج المنتخب الوطني النسوي للكرة الطائرة (اقل من 21 سنة) في المجموعة الثالثة لبطولة العالم لهذه الفئة المقررة في الفترة الممتدة من 7 إلى 17 أغسطس 2025, بمدينة سورابيا بإندونيسيا, حسب ما أفادت به الاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة.

وتضم المجموعة الثالثة بالإضافة إلى المنتخب الوطني الجزائري, كل من ايطاليا, تركيا, مصر, بولونيا و جمهورية تشيكيا.

وستنشط فعاليات مونديال إندونيسيا من قبل 24 تشكيلة موزعة على أربع مجموعات من ستة منتخبات, حيث ضمت المجموعة الأولى كل من اندونيسيا (البلد المنظم), الأرجنتين, صربيا, البيرو, كندا و الفيتنام.

وتتكون المجموعة الثانية من الصين و الولايات المتحدة الأمريكية, المكسيك, جمهورية الدومينيك, كوريا الجنوبية و كرواتيا, فيما تتشكل المجموعة الرابعة من البرازيل, اليابان, تونس, تايلاند, الشيلي و بلغاريا.

وأقتطع المنتخب الوطني النسوي لفئة اقل من 21 سنة تأشيرة التأهل إلى المونديال بعد إحرازه للميدالية البرونزية في بطولة إفريقيا لهذه الفئة التي جرت فعالياتها شهر اغسطس المنصرم بتونس.

ومن جهته, سيشارك المنتخب الوطني لفئة اقل من 19 سنة (ذكور) في بطولة العالم للعبة المقررة في الفترة الممتدة من 24 يوليو إلى 3 اغسطس 2025 بطشقند بأوزباكستان.

وأوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة الثانية رفقة منتخبات فرنسا, بلغاريا و اليابان, الصين و كندا, فيما ضمت المجموعة الأولى كل من اوزباكستان, الارجنتين, البيرو, باكستان, وتركيا.

وبالمقابل تتشكل المجموعتين المتبقيتين من كل من ايرلندا,ايطاليا, مصر, تونس, بولونيا, اسبانيا بالنسبة للمجموعة الثالثة و منتخبات كل من الولايات المتحدة الامريكية و كوريا الجنوبية, البرازيل, كولومبيا, كوبا وفنلندا.