الكرة الطائرة/ بطولة العالم إناث-2025 (أقل من 21 سنة): المنتخب الجزائري في المجموعة الثالثة

  أدرج يـوم : الخميس, 05 ديسمبر 2024 13:06     الفئـة : رياضــة
الكرة الطائرة/ بطولة العالم إناث-2025 (أقل من 21 سنة): المنتخب الجزائري في المجموعة الثالثة

 الجزائر-أدرج المنتخب الوطني النسوي للكرة الطائرة (اقل من 21 سنة) في المجموعة الثالثة لبطولة العالم  لهذه الفئة المقررة في الفترة الممتدة من 7 إلى 17 أغسطس 2025, بمدينة سورابيا بإندونيسيا, حسب ما أفادت به الاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة.

وتضم المجموعة الثالثة بالإضافة إلى المنتخب الوطني الجزائري, كل من  ايطاليا, تركيا, مصر, بولونيا و جمهورية تشيكيا.

 وستنشط فعاليات مونديال إندونيسيا من قبل 24 تشكيلة موزعة على أربع مجموعات من ستة منتخبات, حيث ضمت المجموعة الأولى كل من اندونيسيا (البلد المنظم), الأرجنتين, صربيا, البيرو, كندا و الفيتنام.

وتتكون المجموعة الثانية من الصين و الولايات المتحدة الأمريكية, المكسيك, جمهورية الدومينيك, كوريا الجنوبية و كرواتيا, فيما تتشكل المجموعة الرابعة من البرازيل, اليابان, تونس, تايلاند, الشيلي و بلغاريا.

وأقتطع المنتخب الوطني النسوي لفئة اقل من 21 سنة تأشيرة التأهل إلى المونديال بعد إحرازه للميدالية البرونزية في بطولة إفريقيا لهذه الفئة التي جرت فعالياتها شهر اغسطس المنصرم بتونس.

ومن جهته, سيشارك المنتخب الوطني لفئة اقل من 19 سنة (ذكور) في بطولة العالم للعبة المقررة في الفترة الممتدة من 24 يوليو إلى 3 اغسطس 2025 بطشقند بأوزباكستان.

وأوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة الثانية رفقة منتخبات فرنسا, بلغاريا و اليابان, الصين و كندا, فيما ضمت المجموعة الأولى كل من اوزباكستان, الارجنتين, البيرو, باكستان, وتركيا.

وبالمقابل تتشكل المجموعتين المتبقيتين من كل من ايرلندا,ايطاليا, مصر, تونس, بولونيا, اسبانيا بالنسبة للمجموعة الثالثة و منتخبات كل من الولايات المتحدة الامريكية و كوريا الجنوبية, البرازيل, كولومبيا, كوبا وفنلندا.

آخر تعديل على الخميس, 05 ديسمبر 2024 13:12
كلـمات مفتـاحيــة :
الكرة الطائرة/ بطولة العالم إناث-2025 (أقل من 21 سنة): المنتخب الجزائري في المجموعة الثالثة
  أدرج يـوم : الخميس, 05 ديسمبر 2024 13:06     الفئـة : رياضــة   شارك

آخـر الأخبــار

25.09.24

المهرجان الدولي للمالوف: مزج موسيقي سوري وروسي في السهرة الرابعة

25.09.24

تاشريفت يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين

25.09.24

انضمام الجزائر كعضو ملاحظ وحيد إلى الآيبا: البرلمان العربي يهنئ المجلس الشعبي الوطني

25.09.24

الجزائر تجدد التأكيد على أن الحوار والتفاوض هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الروسية-الأوكرانية

25.09.23

رياض منصور: الاعتراف بفلسطين حق وليس منة ونطالب بوقف المجازر في غزة

25.09.23

كوبا ضيف شرف الدورة ال 12 لمهرجان الجزائر الدولي للفيلم ديسمبر القادم

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

25.09.23

تربية : انطلاق إيداع التماسات إعادة إدماج التلاميذ بداية من يوم غد الأربعاء عبر فضاء…

25.09.23

الموقف السياسي والدبلوماسي للجزائر بمؤتمر حل الدولتين, ترجمة حية لثوابت السياسة الجزائرية…

25.09.22

مراقبة مطابقة المركبات المستوردة : منصة حجز المواعيد ستقلص مدة معالجة الملفات إلى 20 دقيقة

25.09.23

تصفيات مونديال 2026 (الجولة 9 - مجموعة 7) : وهران تستعد لمباراة الصومال - الجزائر

25.09.22

بداري يشرف على مراسم افتتاح السنة الجامعية الجديدة 2025-2026

25.09.23

العداء "جمال سجاتي": أنا سعيد بميداليتي الفضية وهدفي الذهب في الألعاب الأولمبية 2028