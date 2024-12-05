كرة اليد/كان-2024 (سيدات): المنتخب الجزائري يواجه منتخب الكونغو الديموقراطية

ويتضمن برنامج المقابلات الترتيبية كذلك مقابلة أخرى من أجل المراكز ما بين الخامس و الثامن بين منتخب الكونغو الكاميرون بداية من الساعة ال00ر16 بتوقيت الجزائر, بالإضافة الى مواجهة من أجل المركزين (11 و 12) بين كينيا و أوغندا .
و كان المنتخب الجزائري قد انهزم, مساء أمس الأربعاء, أمام حامل اللقب القاري, أنغولا, بنتيجة (15-34) الشوط الأول (8-19) لحساب الدور ربع النهائي للمنافسة.
وكان السباعي الجزائري قد تأهل للدور ربع النهائي بعد ,خلال الدور الأول, المركز الرابع للمجموعة الأولى, بتسجيله فوزين أمام الرأس الأخضر(20-16) و كينيا (31-12), مقابل ثلاث هزائم أمام كل من مصر (19-28) و الكونغو (17-24) و السنغال (16-23).
وستقام مباريات الدور نصف النهائي و الترتيبية يوم الجمعة 6 ديسمبر على أن تختتم المنافسة يوم السبت 7 ديسمبر بالمباريات الترتيبية و النهائية.
يذكر أن المنتخبات الأربعة الأولى عن كل مجموعة تأهلت إلى الدور ربع النهائي, و أن المنتخبات المتأهلة إلى المربع الذهبي لهذه البطولة الإفريقية, ضمنت مشاركتها لبطولة العالم المبرمجة سنة 2025 بألمانيا وهولندا.