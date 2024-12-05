كرة اليد/كان-2024 (سيدات): المنتخب الجزائري يواجه منتخب الكونغو الديموقراطية

كينشاسا (الكونغو الديمقراطية)- يواجه المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد سيدات, مساء يوم الخميس (00ر18سا), منتخب جمهورية الكونغو الديموقراطية في مقابلة ترتيبية من أجل المراكز بين (5 و8), في بطولة افريقيا للأمم 2024 المتواصلة فعالياتها بكينشاسا (من 27 نوفمبر إلى 7 ديسمبر).

ويتضمن برنامج المقابلات الترتيبية كذلك مقابلة أخرى من أجل المراكز ما بين الخامس و الثامن بين منتخب الكونغو الكاميرون بداية من الساعة ال00ر16 بتوقيت الجزائر, بالإضافة الى مواجهة من أجل المركزين (11 و 12) بين كينيا و أوغندا .

و كان المنتخب الجزائري قد انهزم, مساء أمس الأربعاء, أمام حامل اللقب القاري, أنغولا, بنتيجة (15-34) الشوط الأول (8-19) لحساب الدور ربع النهائي للمنافسة.

وكان السباعي الجزائري قد تأهل للدور ربع النهائي بعد ,خلال الدور الأول, المركز الرابع للمجموعة الأولى, بتسجيله فوزين أمام الرأس الأخضر(20-16) و كينيا (31-12), مقابل ثلاث هزائم أمام كل من مصر (19-28) و الكونغو (17-24) و السنغال (16-23).

وستقام مباريات الدور نصف النهائي و الترتيبية يوم الجمعة 6 ديسمبر على أن تختتم المنافسة يوم السبت 7 ديسمبر بالمباريات الترتيبية و النهائية.

يذكر أن المنتخبات الأربعة الأولى عن كل مجموعة تأهلت إلى الدور ربع النهائي, و أن المنتخبات المتأهلة إلى المربع الذهبي لهذه البطولة الإفريقية, ضمنت مشاركتها لبطولة العالم المبرمجة سنة 2025 بألمانيا وهولندا.

